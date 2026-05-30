O Arsenal enfrentará o atual campeão Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões em Budapeste, no dia 30 de maio.

Onde ver a final da Champions League hoje entre PSG x Arsenal

Onde ver a final da Champions League hoje entre PSG x Arsenal

Chegou o dia. Finalmente, a final da Liga dos Campeões da UEFA está aqui. A final da Champions de 2026 entre Arsenal e PSG será disputada na Puskás Arena, em Budapeste, Hungria, no sábado, 30 de maio, com início às 13h (horário de Brasília).

Onde assistir o jogo da final da Champions League

Os telespectadores no Brasil poderão assistir o jogo da final da Champions ao vivo no SBT, TNT e HBO Max (streaming) Pela primeira vez desde que a Copa da Europa passou a se chamar Liga dos Campeões em 1992.

Após uma temporada de altos e baixos, que passou de ruim para melhor desde março deste ano, o PSG quer conquistar a Liga dos Campeões pelo segundo ano consecutivo, para consolidar ainda mais seu nome na história do futebol.

Por sua vez, o Arsenal busca conquistar o título pela primeira vez em sua história, em uma temporada na qual voltou a vencer a Premier League após 22 anos de espera. Ambas as equipes esperam fazer história em Budapeste.

Escalações PSG x Arsenal

A equipe parisiense finalmente chega com o elenco completo após dúvidas em torno de Achraf Hakimi e Ousmane Dembele , enquanto o Arsenal não poderá contar com o zagueiro Ben White (joelho) e Jurrien Timber (virilha) permanece como dúvida.

Escalação prevista do PSG contra o Arsenal: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Ruiz (ou Zaire-Emery); Doue, Kvaratskhelia, Dembélé.

Escalação prevista do Arsenal contra o PSG: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Arroz, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard (ou Eze), Trossard; Havertz.

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