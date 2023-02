Onde assistir o jogo do Brasil feminino hoje x Estados Unidos na SheBelieves Cup (22/02)

A equipe feminina dos Estados Unidos precisa de um empate para ser campeã da SheBelieves Cup, torneio preparatório para a Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, 22 de fevereiro, o jogo do Brasil feminino contra as americanas acontece às 21h (Horário de Brasília), no Toyota Stadium.

O elenco norte-americano de futebol feminino precisa de um empate, vencer ou perder por dois gols de diferença e mesmo assim será campeã da competição. Com seis pontos, está em primeiro na classificação enquanto o Brasil tem apenas três pontos.

Onde vai passar o jogo do Brasil feminino hoje ao vivo

O jogo do Brasil feminino hoje vai passar no SporTV e GloboPlay às 21h, horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, a partida entre Estados Unidos e Brasil será transmitido nesta quarta-feira para todo o Brasil no canal SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura ao vivo.

O torcedor precisa ter a emissora em sua programação se quiser curtir as emoções da SheBelieves Cup.

O GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo, retransmite as imagens do canal para quem é assinante da plataforma. É preciso ser assinante do produto para ter acesso à programação.

Dá para assistir no celular, tablet, smartv e no videogame através do aplicativo, assim como no site da plataforma.

Escalações:

Provável escalação do Brasil: Lorena; Tarciane, Kathellen, Lauren, Tamires; Nycole, Kerolin, Ari, Geyse; Ludmilla e Debinha.

Provável escalação do Estados Unidos: Casey Murphy; Huerta, Cook, Girma, Fox; Horan, Mewis, Sanchez; Williams, Morgan e Pugh.

Onde vai ser a Copa do Mundo feminina de 2023?

A Copa do Mundo Feminina será disputada na Austrália e Nova Zelândia entre 20 de julho até 20 de agosto de 2023, com transmissão ao vivo na Globo, SporTV e GloboPlay.

Trinta e duas seleções disputam a fase de grupos da Copa de futebol feminina. 29 já estão garantidas, mas a repescagem ainda definirá as três últimas vagas.

O Brasil está no grupo F com França, Jamaica, e o vencedor da repescagem entre Paraguai, Taiwan, Papua Nova Guiné ou Panamá). O elenco estreia no dia 24 de julho, em Adelaide, contra o elenco que vencer a repescagem.

Confira todos os grupos.

Grupo A: Nova Zelândia, Noruega, Filipinas e Suíça

Grupo B: Austrália, Irlanda. Nigéria e Canadá

Grupo C: Espanha, Croácia, Zâmbia e Japão

Grupo D: Inglaterra, repescagem B (Senegal, Haiti ou Chile), Dinamarca e China

Grupo E: Estados Unidos, Vietnã, Holanda e repescagem A (Camarões, Tailândia ou Portugal)

Grupo F: França, Jamaica, Brasil e repescagem C (Paraguai, Taiwan, Papua Nova Guiné ou Panamá)

Grupo G: Suécia, África do Sul, Itália e Argentina

Grupo H: Alemanha, Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul

