Onde assistir o jogo do Brasil feminino x Portugal na internet hoje

Onde assistir o jogo do Brasil feminino x Portugal na internet hoje

Neste terça-feira, 1 de dezembro, a torcida brasileira vai poder torcer pelo Brasil em amistoso contra Portugal, a partir das 15 horas. O jogo, preparatório para a Copa do Mundo Feminina 2027, acontece no estádio Municipal de La Linea, em Cádiz, na Espanha.

Transmissão do jogo do Brasil

O Sportv transmitirá o jogo da seleção brasileira feminina nesta terça-feira, dia 2 de novembro. Também dá para assistir na TV paga e pela internet.

Assistir no Sportv TV paga: outra opção para o brasileiro é o Sportv, canal disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo.

Globoplay (Sportv): quem é assinante do pacote ‘Globoplay + Canais Ao Vivo pode sintonizar a plataforma e ver a programação do canal Sportv. A narração e as imagens são as mesmas da televisão. Entre com a sua conta da TV paga ou do Globoplay e veja ao vivo.

Escalação da seleção brasileira

A Noruega deve escalar Fiskerstrand; Lund, Engen, Harviken, Bjelde, Kielland, Naalsund, Gaupset, Maanum, Hegerberg e Saevik. Técnica:Gemma Grainger.

A seleção brasileira tem as seguintes jogadoras: Lorena; Isabela, Tarciane, Mariza, Isa Haas, Yasmin, Angelina, Duda Sampaio e Luany; Dudinha, Tainá Maranhão e Bia Zaneratto. Técnico: Arthur Elias.

Com o time, o Brasil encantou Manila e goleou a Itália, avançando a passos largos para as quartas de final da Copa do Mundo Feminina de Futsal da FIFA™. Portugal também garantiu a liderança do seu grupo, enquanto Irã e Tanzânia venceram e agora dependem apenas de si para decidir o resultado.