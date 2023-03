Onde assistir o jogo do Fortaleza x Ferroviário na semifinal (19/03)

Confira onde assistir o jogo do Fortaleza hoje no Cearense 2023. Foto: Reprodução Mateus Lotif/FEC

Após o empate no confronto de ida, está tudo aberto entre Fortaleza e Ferroviário. Neste domingo, 19 de março, as equipes decidem a semifinal do Campeonato Cearense pela partida de volta, às 18h30 (Horário de Brasília). O jogo do Fortaleza acontecerá no Castelão, em clima de final para os dois lados.

Do outro lado da chave disputam Ceará e Iguatu. Os dois vencedores vão jogar a final do Cearense também em jogos em ida e volta.

Como assistir jogo do Fortaleza hoje ao vivo

A partida entre Fortaleza e Ferroviário tem transmissão ao vivo na Record (CE), pay-per-view Nosso Futebol, streaming DAZN e no Youtube para todo o Brasil.

O canal afiliado da Record no Ceará vai transmitir o Campeonato Cearense de graça. Já o PPV está disponível nas operadoras Claro, Sky e DirecTV GO por valor extra na mensalidade, assim como a plataforma DAZN.

Para quem quer assistir de graça é só sintonizar no GCMAIS no Youtube. O canal na plataforma transmite a partida de graça com imagens.

Qual é o cenário para Fortaleza e Ferroviário?

Como o primeiro jogo da semifinal terminou empatado, Fortaleza ou Ferroviário precisam vencer o jogo deste domingo para avançar até a final do Cearense.

O Fortaleza tem a vantagem por jogar em casa. No entanto, o elenco vem de eliminação na fase preliminar da Libertadores, o que prejudicar o emocional do grupo e consequentemente cobrar mais fisicamente.

O Ferroviário, por outro lado, está descansado desde o fim de semana passado. Em caso de novo empate a disputa de pênaltis vai decidir

Arbitragem Quem vai apitar o jogo do Fortaleza hoje contra o Ferroviário vai ser Luiz César Magalhães. A escala de arbitragem está disponível no site da Federação Cearense de Futebol. Os assistentes vão ser Renan Aguiar da Costa e Zaque Eleutério Linhares. Já o árbitro reserva será Luciano Miranda, caso aconteça o imprevisto.

Quem são os maiores campeões do Campeonato Cearense?

Fortaleza e Ceará são os maiores campeões do Campeonato Cearense. Com 45 títulos, estão empatados na contagem de troféus por toda a história do estadual do Ceará.

O último título do Leão foi em 2022, enquanto o Time do Povo ganhou em 2018 pela última vez. Nos últimos anos, o Fortaleza impôs a hegemonia no Cearense. Será que o Ceará conseguirá quebrar a sequência do rival?

Sorteio da fase de grupos da Libertadores 2023 Fortaleza eliminado da Libertadores

O Cerro Porteño venceu o Fortaleza na terceira fase preliminar e carimbou o passaporte para a fase de grupos da Libertadores. O elenco do Paraguai venceu os dois jogos, com placar agregado de 3 x 1.

No primeiro jogo o Cerro ganhou por 1 a 0, gol de Diego Churín, na Arena Castelão. Pelo confronto de volta, na última quinta-feira, o elenco paraguaio derrotou o time cearense por 2 a 1, gols de Carrizo e Aquino, enquanto Guilherme descontou.

O Cerro Porteño aguarda o sorteio da fase de grupos no dia 27 de março, segunda-feira.

Fim de jogo no Estádio General Pablo Rojas. O Fortaleza encerra sua participação na CONMEBOL Libertadores 2023.#FortalezaEC #Libertadores pic.twitter.com/vnFL9JLkCO — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) March 16, 2023



Leia também

Quando é a próxima corrida da Fórmula 1?