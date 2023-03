Clássico do futebol italiano é válido pela 25ª rodada do Campeonato Italiano nesta sexta-feira

Onde assistir o jogo do Napoli x Lazio: transmissão hoje do italiano (03/03/23)

O líder Napoli recebe a Lazio no Estádio Diego Armando Maradona nesta sexta-feira, às 16h45 (Horário de Brasília), para a celebração do clássico no futebol italiano. O jogo do Napoli hoje é válido pela 25ª rodada do Campeonato Italiano, com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

O duelo entre as equipes de Napoli e Lazio no futebol italiano foi realizado em 162 oportunidades, de acordo com os dados do portal de estatísticas Transfermarkt. O time napolitano tem a vantagem com 63 vitórias, 50 empates e apenas 49 vitórias para a Lazio.

Sem qualquer transmissão na TV aberta, o torcedor deve sintonizar o canal ESPN para assistir as emoções do clássico no futebol italiano nesta sexta-feira entre Napoli x Lazio

Para abrir o fim de semana, o duelo será exibido somente nas operadoras de TV, já que a ESPN só está disponível entre a televisão paga por assinatura.

Quem não tem a TV fechada pode acompanhar no Star Plus, serviço de streaming da Disney. A plataforma só pode ser acessada por quem é assinante tanto no site da empresa como nos aplicativos para celular, tablet e smartv.

Quais são os maiores campeões do Campeonato Italiano?

Escalações jogo do Napoli x Lazio

Escalação do Napoli, sob o comando do técnico Luciano Spalletti: Meret; Mathias Olivera, Min-jae Kim, Amir Rrahmani, Di Lorenzo; Lobotka, Zielinski, Anguissa; Kvaratskhelia, Osimhein e Lozano.

Escalação da Lazio, sob o comando do técnico Maurizio Sarri: Provedel; Manuel Lazzari, Romagnoli, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Danilo Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Quantas rodadas são o Campeonato Italiano?

O Campeonato Italiano na primeira divisão é disputado em 38 rodadas, com primeiro e segundo turno, pelas vinte equipes.

Na parte de cima, o primeiro colocado será declarado o campeão italiano após as rodadas. Os quatro primeiros vão para a fase de grupos da Liga dos Campeões, o 5º para a Liga Europa e o 6º na Conference League.

Na parte de baixo, os três últimos serão rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Italiano.

