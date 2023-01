Onde assistir o jogo Lazio x Milan ao vivo e horário nesta terça-feira, 24/01

Alerta de clássico italiano! Nesta terça-feira, 24 de janeiro, as equipes de Lazio x Milan encerram a décima nona rodada do Campeonato Italiano. Ocupando a parte de cima da classificação, o jogo começa às 16h45 (Horário de Brasília), direto do Estádio Olímpico de Roma, na capital do país.

O elenco da Lazio ocupa a sexta posição com 34 pontos, vindo de vitória em cima do Sassuolo. O Milan, enquanto isso, empatou com o Lecce e ocupa a vice-liderança do torneio.

Qual canal vai passar Lazio x Milan hoje ao vivo

O jogo da Lazio x Milan hoje terá transmissão da ESPN e Star + a partir das 16h45, horário de Brasília.

Disponível em todo o Brasil, o canal exibe a partida do Campeonato Italiano entre as equipes nesta terça-feira ao vivo através das operadoras de TV paga. É preciso obter a emissora no pacote de canais.

Para quem não é assinante dos canais pagos, a opção é sintonizar o Star Plus, plataforma de streaming da Disney. Por diferentes valores e pacotes, o torcedor tem acesso à transmissão dos canais da ESPN, além de filmes, séries e muitos esportes.

Horário: 16h45 (Horário de Brasília)

TV: ESPN

Online: Star +

Escalações do jogo de hoje:

Os anfitriões não podem contar com Fares, Gila e Immobile, lesionados.

Provável escalação da Lazio: Provedel; Marusic, Romagnoli, Casale, Lazzari; Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic-Savic; Zaccagni, Felipe Anderson e Pedro.

Ibrahimovic continua fora, assim como Maignan, Florenzi e Touré.

Provável escalação do Milan: Tatarusanu; Kalulu, Calabria, Tomori, Theo Hernández; Sandro Tonali, Bennacer, Saelemaekers; Díaz, Rafa Leão e Giroud.

Quem tem mais vitórias no clássico italiano?

No jogo entre Lazio x Milan, é o Milan quem tem mais vitórias no clássico com 83 comemorações, além de 64 empates e apenas 39 triunfos ao time da Lazio, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

Em gols, novamente o time rossonero leva a melhor com 300 gols marcados, além de 219 da equipe da capital italiana.

A última partida entre as equipes aconteceu em 24 de abril de 2022, na temporada passada, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, com vitória do Milan por 2 a 1, na casa da Lazio no Estádio Olímpico de Roma.

Relembre como foi a última partida.



