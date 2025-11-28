Futebol

Onde assistir online o jogo do Brasil hoje x Noruega em amistoso do feminino

Jogo é um esquenta para a Copa do Mundo de 2027

Escrito por Anny Malagolini
Quem vai transmitir o jogo Brasil Foto: Joana Baumg/ Studio Brazil

O Jogo do Brasil Feminino hoje, terça-feira, 28 de novembro, é contra a Noruega, a partir das 15h (horário de Brasília). A partida acontece no Estádio Municipal de La Linea, na Espanha. O amistoso é um preparatório para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Quem vai transmitir o jogo Brasil x Noruega?

O Sportv transmitirá o jogo da seleção brasileira feminina nesta sexta-feira, dia 28 de novembro. Também dá para assistir na TV paga e pela internet, a partir das 15h.

  • Assistir no Sportv TV paga: outra opção para o brasileiro é o Sportv, canal disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo.
  • Globoplay (Sportv): quem é assinante do pacote ‘Globoplay + Canais Ao Vivo pode sintonizar a plataforma e ver a programação do canal Sportv. A narração e as imagens são as mesmas da televisão. Entre com a sua conta da TV paga ou do Globoplay e veja ao vivo.

Qual a escalação do jogo?

A seleção brasileira deve escalar Lorena; Isabela, Tarciane, Mariza, Isa Haas, Yasmin, Angelina, Duda Sampaio, Dudinha, Ludmila, Tainá Maranhão e Bia Zaneratto.

É provável que Zaneratto ainda esteja em êxtase após sua atuação como melhor jogadora da partida no Etihad contra a Inglaterra, onde marcou um gol e deu uma assistência, o suficiente para garantir a vitória de sua equipe.

Noruega tem a seguinte escalação: Fiskerstrand; Lund, Engen, Harviken, Bjelde, Kielland, Naalsund, Gaupset, Maanum, Hegerberg e Saevik.

Onde será disputada a partida?

Esta partida será disputada no Estádio Ciudad de La Línea, na Espanha.

Que horas começa o jogo?

O jogo do Brasil e Noruega começa às 15h

Como posso assistir?

Sportv

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde assistir o jogo do Corinthians x Campo Mourão de futsal na LNF

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Atlético-MG e escalação de hoje (25/11/25)

Saiba a escalação do Flamengo para o jogo de hoje contra o Galo

Confira qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje ao vivo (25/11/25)

Em qual canal vai passar o jogo do Benfica x Ajax na Champions hoje (25/11/25)

Onde assistir Mirassol x Ceará na segunda (24/11/25)

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes