Onde assistir Palmeiras x São José feminino no Paulistão - 09/06

Nesta sexta-feira, 09 de junho, o confronto entre Palmeiras x São José feminino será disputado pela sexta rodada do Campeonato Paulista de futebol feminino na temporada. O jogo acontece no Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí, às 19h (Horário de Brasília). Saiba como assistir e todos os detalhes.

O Verdão ocupa a oitava posição enquanto o São José é o quarto colocado na classificação.

Como assistir Palmeiras x São José feminino ao vivo

A partida entre Palmeiras x São José feminino será transmitida no SporTV e GloboPlay às 19h, horário de Brasília, para todos os estados do Brasil ao vivo.

O canal só está disponível na TV paga enquanto o GloboPlay é o serviço de streaming para assinantes.

Como assistir o jogo de futebol no GloboPlay?

Apenas assinantes podem assistir o jogo na internet hoje. É preciso ter o pacote "GloboPlay + canais ao vivo" para sintonizar ao vivo.

1) Acesse o site do produto pelo navegador (www.globoplay.globo.com) ou o aplicativo de sua preferência, clique no menu à esquerda e em "entrar". Em seguida preencha com os dados como email e a senha de usuário.

2) Assim que escrever o login, dê ok e continue. O mosaico GloboPlay vai abrir na sua tela, clique novamente no menu e escolha a opção "Agora na TV" ou vá até os canais ao vivo. Encontre a programação do SporTV e acompanhe ao vivo o canal como e onde quiser.

Escalações de Palmeiras x São José

Como o confronto desta sexta-feira é importante para os dois elencos, tanto Palmeiras como São José deverão escalar as titulares para entrarem em campo.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Palmeiras: Ali Bobadilla; Calderan, Poliana, Rodríguez, Martínez; Rosa, Leticia, Andressinha, Barbara Timbó; Laís Estevam e Balmaceda.

São José: Rosany; Rayane, Bruna Amarante, Gislane, Bruna de Souza; Stephanie, Mariana, Alessandra, Suyane; Debora e Dandara.

Classificação do Paulistão atualizado

Doze equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Paulista de futebol feminino. A primeira fase traz 11 rodadas onde os clubes se enfrentam em turno único por pontos corridos. Os quatro primeiros da classificação avançam para a semifinal.

A semifinal é jogada em ida e volta, onde o time de melhor campanha enfrenta a pior, e a segunda joga contra a terceira melhor campanha. Os dois vencedores jogarão a final do Paulistão Feminino.

Enquanto isso, do 5º ao 8º colocado disputarão a Copa Paulista, uma competição secundária dentro do próprio Paulistão feminino. Na semifinal a melhor campanha joga contra a quarta, e a segunda contra a terceira.

1 Corinthians - 13 pontos

2 São Paulo - 12 pontos

3 Ferrovária - 10 pontos

4 São José - 10 pontos

5 Taubaté - 10 pontos

6 Santos - 10 pontos

7 RB Bragantino - 9 pontos

8 Palmeiras - 9 pontos

9 São Bernardo - 5 pontos

10 SKA Brasil - 3 pontos

11 Pinda - 1 ponto

12 Realidade Jovem Rio Preto - 0 pontos

