Real Madrid x Osasuna: onde vai passar ao vivo hoje e horário – 02/10

Para retomar a liderança da La Liga neste domingo, 2 de outubro, o Real Madrid disputa os três pontos com o Osasuna pela sétima rodada, às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. Quer saber onde e como assistir Real Madrid x Osasuna ao vivo online hoje? Confira no texto a seguir.

Onde vai passar Real Madrid x Osasuna hoje ao vivo

O jogo do Real Madrid hoje vai passar no Star +, às 16h (Horário de Brasília), com transmissão para todo o Brasil ao vivo.

Para a infelicidade do torcedor, o confronto entre Real Madrid e Osasuna neste domingo não tem transmissão por nenhum canal de TV. Por isso, a única maneira de acompanhar é no Star +, serviço de streaming para assinantes.

Os pacotes estão à venda no site www.starplus.com por R$ 32,90 até R$ 55,90, com acesso à filmes, séries e canais de futebol e entretenimento.

REAL MADRID X OSASUNA:

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu

Onde assistir jogo do Real Madrid ao vivo online hoje: Star +

O último jogo entre Osasuna e Real Madrid aconteceu em 20 de abril de 2022, na temporada passada, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol, a primeira divisão do futebol espanhol.

Jogando no Estádio Reyno de Navarra, o duelo teve a vitória esmagadora do Real por 3 x 1, com a garantia dos três pontos na reta final e, consequentemente, do título espanhol.

Real Madrid busca a liderança da La Liga

O Real Madrid tem 100% de aproveitamento neste início de temporada no Campeonato Espanhol. São seis vitórias em seis rodadas disputadas, com 18 pontos. Com apenas um ponto a menos do que o Barcelona, o elenco poderá retomar a ponta da tabela se vencer neste domingo.

Para o técnico Ancelotti, Benzema está de volta ao grupo após se recuperar e deve ser titular. Já Lucas Vázquez e Modric não aparecem na convocação.

Escalação do Real Madrid: Courtois; Alaba, Mendy, Rudiger, Carvajal; Modric, Kroos, Tchouameni; Valverde, Benzema e Vini Jr.

Osasuna pode alcançar o G4 da tabela

Do outro lado, o Osasuna está na sétima posição com 12 pontos, conquistados em quatro vitórias e duas derrotas. O elenco tem a oportunidade de se aproximar da zona de classificação até as competições internacionais se garantir os três pontos neste duelo, fora de casa.

Avila está suspenso após ter sido expulso na última rodada do Campeonato Espanhol. Enquanto isso, Saverio segue lesionado e em trabalho de recuperação.

Escalação do Osasuna: Herrera; Vidal, García, Unai García, Cruz; Torró, Brasanac, Moncayola, Rúben García; Gómez e Budmir.

