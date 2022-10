Eleições: em quantos candidatos temos que votar em 2022?

Estamos a três dias do primeiro turno e você ainda não sabe em quantos candidatos temos que votar em 2022? Confira o texto com as principais informações sobre os cargos que os brasileiros devem escolher nas eleições deste ano.

Em quantos candidatos temos que votar em 2022?

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nessas eleições, os eleitores devem escolher cinco candidatos, sendo um para cada cargo de: presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

Presidente = 2 números

O cargo mais lembrado entre os brasileiros na hora de votar é o de presidente. Esta é também a posição política mais alta do sistema eleitoral brasileiro. O chefe do poder Executivo deve administrar o país, no geral, além de representar os interesses da nação no mundo.

O presidente pode sancionar ou vetar projetos de leis aprovados pelos deputados e senadores, além de poder propor medidas também. Este cargo também é considerado o chefe das forças armadas e pode usá-las quando considerar necessário no país.

Em 2022, a disputa presidencial está mais acirrada entre os candidatos Lula (PT) e Bolsonaro (PL). Ambos são os dois primeiros colocados em todas as pesquisas feitas neste ano.

O presidente é eleito pelo sistema majoritário, ou seja, o candidato que tiver mais votos é eleito para um mandato de quatro anos.

Para que o presidente seja eleito no primeiro turno, o candidato deve alcançar mais da metade dos votos válidos. Caso ninguém consiga, há um segundo turno.

Governador = 2 números

O governador é aquele que administra seu estado, devendo prezar pelo bem de sua população. Cabe ao chefe do Executivo estadual arrecadar verbas para sua federação, aplicar recursos nas áreas públicas, cuidar da segurança pública, coordenar as polícias civil e militar. O governador também pode sancionar e vetar leis criadas pelos deputados, além de propor projetos e medidas estaduais.

A cada quatro anos, 27 governadores são eleitos para os 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal. O cargo é eleito pelo pelo sistema majoritário, o candidato que tiver mais votos vence a eleição.

Para que o governador seja eleito no primeiro turno, o candidato deve alcançar mais da metade dos votos válidos. Caso ninguém consiga, há um segundo turno.

Senador = 3 números

De acordo com o TSE, os senadores fazem parte da chamada câmara alta do Congresso Nacional. Esses políticos devem representar seus Estados em Brasília.

Cabe aos senadores fiscalizar o poder Executivo, propor e votar a aprovação de leis, autorizar operações financeiras com verba pública, votar um eventual impeachment do presidente da República, aprovar ministros para assumir tribunais superiores, entre outros.

No Brasil, cada estado tem 3 senadores em atuações, porém sua eleição é feita de forma alternada. Alternadamente, o eleitor vota para 1/3 e 2/3 do Senado Federal. Ou seja, em uma eleição ele escolhe um nome e na próxima ele escolhe 2.

Em 2022, os brasileiros vão votar para um candidato ao Senado. Esses políticos são eleitos de forma majoritária para dois mandatos de quatro anos cada, então, eles ficam oito anos no poder. Não há segundo turno para eleição de senador, todos são escolhidos no primeiro turno.

Deputado federal = 4 números

513 deputados federais serão eleitos este ano no Brasil. Cabe a estes políticos, a representatividade da população de seu estado no Congresso Nacional. Os deputados federais devem, principalmente, criar e votar projetos de lei na câmara.

Além disso, eles devem fiscalizar o poder Executivo, fiscalizar os gastos feitos com dinheiro público e até mesmo votar um eventual processo de impeachment do presidente.

Os deputados, federais e estaduais, são eleitos pelo sistema proporcional de votos, que é baseado pelo tamanho de sua população e quantidade de votos que seu partido recebe. Todos são eleitos no primeiro turno para um mandato de quatro anos.

Veja como o deputado federal é eleito.

Deputado estadual = 5 números

Os deputados estaduais representam sua população nas assembleias legislativas. No país, existem 1035 deputados estaduais e 24 deputados distritais (que atuam pelo DF). Esses políticos devem apresentar e votar projetos de leis estaduais e fiscalizar as ações do governador de seu estado.

Os deputados estaduais podem também abrir um processo de impeachment contra o chefe do Executivo de sua federação.

Para esse cargo, os políticos são eleitos pelo sistema proporcional para um mandato de quatro anos. Todos os deputados estaduais são eleitos no primeiro turno.

Em 2022, a ordem de votação será: deputado federal (quatro dígitos), deputado estadual (cinco dígitos), senador (três dígitos), governador (dois dígitos) e presidente (dois dígitos). Ao chegar na urna, o eleitor deve colocar os números de seus candidatos conforme os cargos forem aparecendo e apertar a tecla “confirma” para confirmar seu voto.

Caso precise corrigir algum dígito, basta apertar a tecla “corrige”. Para votar em branco, é só apertar a tecla “branco”. Para anular o voto, o cidadão deve colocar um número que não seja de nenhum candidato ou partido (exemplo: 00) e confirmar.

O TSE tem um simulador de urna eletrônica, em que os brasileiros podem treinar o voto.