Onde assistir Sassuolo x Inter de Milão online ao vivo e horário – 08/10

Pela nona rodada do Campeonato Italiano, equipes disputam neste sábado, no Mapei Stadium

Empatados na pontuação, o Sassuolo recebe a Inter de Milão neste sábado, às 10h (Horário de Brasília), no Mapei Stadium, pela nona rodada do Campeonato Italiano. Em confronto decisivo na parte de cima da tabela, saiba onde assistir Sassuolo x Inter de Milão online ao vivo hoje.

Onde assistir Sassuolo x Inter de Milão online hoje

O jogo do Sassuolo e Inter de Milão hoje vai passar no Star+, serviço de streaming, às 10h (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Sem qualquer tipo de transmissão na TV, a partida do Campeonato Italiano neste sábado será exibida para todos os estados do Brasil através do serviço de streaming. Somente assinantes do objeto podem acompanhar o duelo.

Horário: 10h (Horário de Brasília)

Local: Mapei Stadium

Onde assistir: Star +

Últimos jogos Inter de Milão x Sassuolo:

Inter 0 x 2 Sassuolo

Sassuolo 1 x 2 Inter

Inter 2 x 1 Sassuolo

Confira como foi a última partida entre as equipes.



Com 12 pontos conquistados, o Sassuolo ocupa a oitava posição do Campeonato Italiano com três vitórias, três empates e duas derrotas entre as oito rodadas disputadas. Com a vantagem no saldo de gols, o elenco verde pode subir uma posição se vencer neste sábado.

Do outro lado, a Inter vem logo atrás em nono lugar com os mesmos 12 pontos conquistados, mas com quatro vitórias e quatro derrotas até aqui. Com o triunfo neste sábado, o elenco visitante poderá ocupar a sétima posição da classificação. Na última terça-feira, a Inter bateu o Barcelona por 1 a 0, dentro de casa na terceira rodada da Champions League.

Escalações de Sassuolo x Inter de Milão hoje

Berardi é o único desfalque dos anfitriões.

Escalação do Sassuolo: Consigli; Rogerio, Ferrari, Erlic, Toljan; Thorstvedt, Lopez, Frattesi; Kyriakopoulos, Pinamonti e Laurienté.

Lukaku continua em trabalho de recuperação por sua grave lesão, enquanto Correa e Brozovic também estão no departamento médico.

Escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Çalhanoglu, Dimarco; Dzeko e Lautaro Martínez.

Jogos da rodada no Campeonato Italiano hoje

Três partidas serão realizadas neste sábado, 8 de outubro, pela nona rodada do Campeonato Italiano neste início de temporada, pelo primeiro turno.

O destaque fica para o clássico entre Milan e Juventus, além do embate da Inter de Milão. Por isso, saiba os horários e quais são os jogos da rodada.

10h – Sassuolo x Inter de Milão

13h – Milan x Juventus

15h45 – Bologna x Sampdoria

Domingo (09/10):

07h30 – Torino x Empoli

10h – Udinese x Atalanta

10h – Monza x Spezia

10h – Salernitana x Verona

13h – Cremonese x Napoli

15h45 – Roma x Lecce

Segunda-feira (10/10):

15h45 – Fiorentina x Lazio

