Duelo do Campeonato Italiano será transmitido neste sábado.

Saiba como assistir ao duelo entre as equipes neste sábado

Onde assistir Torino x Roma hoje no Campeonato Italiano (08/04/2023)

Mirando a parte de cima da classificação, a Roma visita o Torino neste sábado (08), para disputar a 29ª rodada do Campeonato Italiano. O Estádio Olímpico de Turim será o palco do confronto entre Torino x Roma, às 13h30 (Horário de Brasília). Enquanto isso, os anfitriões estão no meio da tabela.

Na última rodada a Roma venceu a Sampdoria, subindo para a quinta posição com 50 pontos. O time da capital não briga pelo título, mas quer terminar a temporada com uma vaga na Champions.

Do outro lado, o Torino se mantém na 10ª posição com 38 pontos somados em dez vitórias e oito empates. O elenco de Turim não vence há dois jogos. Na última rodada empatou com o Sassuolo.

Onde vai passar Torino x Roma hoje ao vivo

A partida entre Torino x Roma hoje será transmitida na ESPN 4 e Star Plus ao vivo. Nenhum canal de televisão aberta tem os direitos para exibir o confronto neste sábado.

Com exclusividade, a ESPN vai passar o embate do Campeonato Italiano para todo o Brasil. A emissora só está disponível para quem é assinante da TV fechada, como a Sky, Claro, DirecTV GO, Vivo ou a Oi. Caso contrário o torcedor precisa entrar em contato com o operador.

Também dá para assistir o jogo pelo Star Plus, serviço de streaming da ESPN. Três pacotes são oferecidos ao torcedor, com mensalidade entre R$ 32,90 a R$ 55,90 com disponibilidade de filmes, séries e muito futebol.

Escalações de Torino e Roma

Ivan Jurić, comandante do Torino, os atletas Aina, Zima, Ronaldo Vieira e Illic são desfalques.

Para José Mourinho, treinador da Roma, os desfalque fica por conta de Karsdorp.

Torino: Vanja Milinković-Savić; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Rodríguez, Linetty, Ricci, Singo; Vlasic, Radonjic e Sanabria.

Roma: Rui Patrício; Zalewski, Smalling, Diego Llorente, Spinazzola; Matic, Wijnaldum, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy e Abraham.

Quantas rodadas são o Campeonato Italiano?

O Campeonato Italiano é composto por 38 rodadas, divididas em dois turnos com 19 cada. O sistema de disputa do torneio de futebol da Itália funciona com pontos corridos, onde cada vitória garante ao elenco três pontos e o empate um para cada lado.

Os times se enfrentam duas vezes na temporada, isto é, uma dentro e a outra fora de casa. Ao fim das rodadas, o time que ocupar a primeira posição será declarado o campeão italiano. Na parte de baixo, os três últimos serão rebaixados para a segunda divisão do futebol italiano.

Os quatro primeiros se garantem na Liga dos Campeões, enquanto o 5º vai para a Liga Europa e o 6º para a qualificatória da Conference League.

