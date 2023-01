Onde assistir Villarreal x jogo do Real Madrid hoje

Nesta quinta-feira, 19/01, o Villarreal recebe o Real Madrid para disputar as oitavas de final da Copa do Rei na temporada do futebol. No Estádio de La Cerámica, o jogo do Real Madrid hoje vai ser às 17h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo.

Qual canal vai passar jogo do Real Madrid hoje ao vivo

O jogo do Real Madrid hoje a Copa do Rei terá transmissão da ESPN e Star +.

O canal é o responsável pelos direitos de imagens do torneio espanhol nesta quinta-feira. O torcedor deve sintonizar a emissora para assistir as emoções entre Villarreal e Real Madrid.

Para quem não tem a TV fechada em casa, dá para assistir no Star+, plataforma de streaming. Os assinantes podem acompanhar no aplicativo no celular, tablet ou smartv ou até mesmo pelo navegador do computador ou próprio dispositivo.

Villarreal x Real Madrid na Copa Rei

O duelo nesta quinta-feira pela Copa do Rei promete ser equilibrado, já que são duas equipes que se conhecem muito bem no Campeonato Espanhol. Ambas ocupam a parte de cima da classificação.

O Villarreal vem de empate com o Celta de Vigo. Na competição nacional está em quinto lugar com 28 pontos, conquistados em oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Pode chegar até as primeiras posições nas próximas rodadas.

Do outro lado, no jogo do Real Madrid hoje, Carlo Ancelotti se mantém na vice-liderança com 38 pontos, com apenas três de diferença com o Barcelona, somando 12 vitórias, dois empates e duas derrotas. Assim que o adversário tropeçar, pode assumir a liderança.

Escalação do Villarreal: Reina; Cuenca, Albiol, Pau Torres, Moreno; Capoue, Morlanes, Parejo; Chukwueze, Gerard Moreno e Pino

Escalação do jogo do Real Madrid hoje: Courtois; Militão, Tobias, Nacho, Mendy; Kroos, Camavinga, Ceballos; Rodrygo, Vini Jr e Benzema.

Próximo Jogo do Real Madrid no Campeonato Espanhol

O próximo jogo do Real Madrid no Campeonato Espanhol vai ser no domingo, 22 de janeiro, pela décima oitava rodada da temporada.

O elenco merengue vai enfrentar o Athletic Bilbao fora de casa, no Estádio San Mamés, a partir das 17h, horário de Brasília.

O time do Real se mantém na busca pela liderança e, em qualquer vacilo do Barcelona, pode assumir a ponta da tabela de uma vez por todas.

