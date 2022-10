Onde assistir Villarreal x Osasuna hoje e horário do jogo – 17/10

Pela nona rodada do Campeonato Espanhol, os três pontos estão em jogo para Villarreal x Osasuna. Nesta segunda-feira, as equipes se enfrentam às 16h (Horário de Brasília), onde ambas aparecem no meio da tabela de classificação.

O jogo do futebol espanhol será disputado no Estádio Ciudad de Valencia.

Sem vencer por quatro rodadas, o Villarreal, em nono lugar, entra em estado de alerta para a partida desta segunda-feira, uma vez que só marcou 12 pontos em três vitórias, três empates e duas derrotas na La Liga. Jogando em casa, o grupo do Villarreal tem a vantagem para somar os três pontos.

Do outro lado, o Osasuna ocupa a oitava posição com 13 pontos em quatro vitórias, um empate e três derrotas neste início de temporada no Campeonato Espanhol. Com três desempenhos negativos nas últimas rodadas, o elenco deve se armar com jogadores titulares na busca à vitória.

Onde assistir Villarreal x Osasuna hoje

O jogo do Villarreal x Osasuna hoje vai passar no ESPN 2 e Star+, a partir das 16h (Horário de Brasília), para todos os estados do Brasil ao vivo.

Com exclusividade, o canal da ESPN é quem possui os direitos de transmissão do Campeonato Espanhol nesta temporada. Por isso o torcedor deve sintonizar a programação para curtir o futebol nesta segunda-feira.

Outra oportunidade é acompanhar através do Star +, disponível somente para assinantes em diferentes opções de pacotes. Para obter a cobertura completa é só entrar no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv.

Villarreal x Osasuna:

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Valencia.

Onde assistir: ESPN 2 e Star +

Provável escalação:

Escalação do Villarreal hoje: Rulli; Torres, Pedrazza, Albiol, Femenía; Capoue, Celso, Parejo; Pino, Jackson e Chukwueze.

Escalação do Osasuna vai ser: Herrera; Vidal, Brasanac, Hernández, Cruz; Torró, Moncayola, Oroz, Gómez; Avila e García.

Jogos do Campeonato Espanhol na rodada

Dez partidas foram realizadas na nona rodada do Campeonato Espanhol. O destaque vai para a vitória do Real Madrid em cima do Barcelona, no famoso El Clásico do futebol.

Além disso, o Atléti de Madrid também conquistou os três pontos no fim de semana.

Rayo Vallecano 0 x 0 Getafe

Girona 1 x 1 Cádiz

Valencia 2 x 2 Elche

Mallorca 0 x 1 Sevilla

Ath. Bilbao 0 x 1 Atlético de Madrid

Celta de Vigo 1 x 2 Real Sociedad

Real Madrid 3 x 1 Barcelona

Espanyol 1 x 0 Real Valladolid

Betis 3 x 1 Almería

