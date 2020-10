O jogador mais rico não está entre os mais famosos do futebol

Todo mundo já se perguntou, pelo menos alguma vez, que é o jogador mais rico. Se você estava esperando Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar, logo, pode ficar surpreso com o verdadeiro nome que carrega o título, lembrando que ele ainda atua em um campeonato nacional de respeito.

Porém, seus únicos jogos como profissional foram dentro da seleção. Sendo que, após uma análise anual feita pela plataforma “BlogFinanceFR”, nenhum jogador profissional de futebol, em todo planeta tem mais dinheiro que Faiq Bolkiah.

Faiq Bolkiah é o jogador de futebol mais rico do mundo

O craque e meia-atacante tem aproximadamente 22 anos que faz parte do elenco do Leicester, um time que está ocupando posições consideradas no campeonato inglês. A saber, a grande curiosidade é que o jogador nascido na Califórnia, nunca foi utilizado pelo treinador Brendan Rodgers. Em suma, ele também nunca foi usado por nenhum outro, que comandou o time dos Foxes.

Mesmo após ter passado pela boa base do Southampton, Arsenal e Chelsea, de ter atuado há quatro anos pela seleção de Brunei. Contudo, o jogador Bolkiah é carta marcada no time B do clube inglês. E sem muitas motivações para ser promovido. Por conseguinte, através dessa realidade, seu salário está bem distante do oferecido para os grandes craques do futebol mundial. Sendo que ele ganha cerca de US$ 1.000 por semana. O quem em reais dentro de um mês daria uns R$ 22,7 mil.

Você já deve ter notado que o jogador mais rico do mundo, não conquistou esse título com frutos do próprio trabalho.

O jogador mais rico do mundo tem uma fortuna estimada em 20 bilhões

Então como é que ele tem uma fortuna estimada em US$ 20 bilhões (R$ 101 bilhões). Assim, chegando a ser 43 vezes mais rico que o famoso Cristiano Ronaldo? Ademais, Bolkiah pode não ser o mais qualificado dos jogadores, porém é o mais rico do futebol mundial graças a sua origem de ouro. Em resumo, ele faz parte de nada menos que a família real de Brunei, local onde existe grandes reservas de petróleo e gás natural.

Seu pai, dentro da hierarquia é o príncipe do país e dono do cargo de ministro da Economia, ao qual durante 12 anos foi seu trabalho. Além disso, o jogador tem também um tio que é o sultão bruneano desde 1968. Sendo que o poder do homem é tão grande que chegou a contratar Michael Jackson, no seu aniversário de 50 anos, em um show que reuniu milhares de pessoas.

Assim apesar de ter uma família um tanto quando popular, e até mesmo ter um tigre como pet de estimação. A priori, o jogador até que é bem simples e tímido para se expor nas redes sociais. A saber, o perfil oficial de Bolkiah no Instagram não recebe nenhuma foto desde janeiro. Logo, a conta do Twitter, não fica atrás em está a ver navios desde o ano de 2016.

Rotina de poucos treinos e nenhuma grande atuação em campo

As poucas informações postadas pelo jogador, mostram um pouco sobre os treinos, além da sua rotina de trabalho na seleção de Brunei. Além disso, ele também tem uma bela sessão de fotos no clube inglês, mas nada de muito especial.

Uma vez em declaração ele explicou o apoio da família com seu sonho de ser um jogador profissional. Através, da influência familiar foi que ele pode chegar até onde chegou e é grato por isso. Entretanto, não esteve jogando em nenhum embate nos últimos anos, e não tem nenhuma grande atuação em campo. Em suma, o jogador mais rico do mundo está agora no campeonato português, pois o mesmo assinou recentemente com o Marítimo.

Esse que teve sua volta reagendada após modificações, causadas pela pandemia de Covid-19. Por fim, caso você tenha curiosidade de saber quem são os jogadores mais ricos do planeta, seguimos com a lista.