Equipe feminina do Brasil no futebol busca o primeiro título na competição

Quando é o próximo jogo do Brasil feminino na Copa do Mundo 2023

Quando é o próximo jogo do Brasil feminino na Copa do Mundo 2023

A Seleção Brasileira estreou com vitória de 4 a 0 contra o Panamá na Copa do Mundo Feminina e o elenco volta a jogar no fim de semana, pela segunda rodada do grupo F. Com transmissão de graça na TV aberta e na internet, saiba quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo de futebol feminino.

GUIA DA COPA DO MUNDO FEMININA:

Próximo jogo do Brasil feminino na Copa do Mundo é no sábado

O próximo jogo do Brasil feminino na Copa do Mundo vai ser contra a França no sábado, 29 de julho, pela segunda rodada do grupo F no Estádio Brisbane, na Austrália. A bola vai rolar às 07h (horário de Brasília).

O duelo é apenas o segundo da Seleção Brasileira no Mundial, que busca trazer para casa o primeiro troféu em Copas do Mundo depois de oito edições disputadas. Se ganhar o jogo contra as francesas, o Brasil encaminha a classificação para as oitavas de final.

Com a vitória contra o Panamá, o Brasil assume a liderança do grupo F com três pontos. França e Jamaica possuem um ponto cada e o Panamá não tem nenhum porque perdeu para as brasileiras.

França x Brasil - 2ª rodada do grupo F

Data: sábado, 29/07

Horário: 07h (de Brasília)

Local: Estádio Brisbane, na Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV, FIFA+, Globoplay e GE

Seleção Brasileira estreia com vitória diante do Panamá

Contra o Panamá, a Seleção Brasileira de futebol feminino estreou com vitória por 4 x 0 na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo nesta segunda-feira, 24 de julho, no Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália. Os gols foram de Ary Borges, três, e Bia Zaneratto entre o primeiro e segundo tempo.

Com o resultado, o elenco canarinho ocupa a liderança do grupo F com três pontos. França e Jamaica empataram na primeira rodada e, por isso, somam apenas um ponto cada entre o segundo e terceiro lugar respectivamente.

Sob o comando de Pia Sundhage, a equipe brasileira comandou a partida. Muita posse de bola no primeiro tempo e qualidade de sobra dos pés das jogadoras. Ary Borges abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo e, aos 39 minutos, ampliou para o Brasil. O Panamá não conseguiu responder, tendo pouquíssimas chances.

Já no segundo tempo Bia Zaneratto marcou com apenas 2 minutos de partida após receber o passe de Ary Borges na área. O Panamá foi melhor na etapa final, com Baltrip-Reyes, enquanto Tanner também assustou a goleira Letícia. Mesmo com a reação das panamenses, Ary Borges teve tempo para fazer o seu terceiro, hat-trick.

Por 4 a 0, as brasileiras estrearam com vitória na Copa do Mundo na Austrália.

Como foi o último jogo entre Brasil x França?

O último duelo entre Brasil e França aconteceu em 19 de fevereiro de 2022, no Estádio Michel d'Ornano, na França, no Torneio Internacional, amistoso preparatório para a Copa América na temporada. Por 2 a 1, as francesas viraram o placar e faturaram o triunfo contra as brasileiras.

Aos 18 minutos do primeiro tempo, Marta abriu o placar de pênalti. Porém, Marie-Antoinette virou o resultado para as anfitriãs fecharem o placar e avançarem no Torneio Internacional, amistosos durante a Data FIFA para ambas as seleções femininas.

Em toda a história do jogo do Brasil contra a França, os dois já se enfrentaram por 11 vezes, com seis vitórias para a França e cinco empates, de acordo com dados do portal de estatísticas O Gol.

Brasil e França se enfrentaram nas oitavas de final da Copa do Mundo de futebol feminino em 2019. Jogando em casa, as francesas levaram a melhor por 2 a 1 e carimbaram o passaporte para as quartas de final. Na final, os Estados Unidos derrotaram a Holanda e ficaram com a taça.

Leia também:

Além da Globo, onde vai passar a Copa do Mundo Feminina 202