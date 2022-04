Onde vai passar Fluminense x Flamengo ao vivo: canal e horário 02/04

No primeiro jogo, o Fluminense venceu por 2 a 0 jogando no Maracanã

Fluminense e Flamengo disputam neste sábado, a partir das 18h (Horário de Brasília), o jogo de volta da final do Campeonato Carioca, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira as informações da transmissão e onde vai passar Fluminense x Flamengo ao vivo.

No jogo de ida, o Fluminense ganhou por 2 a 0 e, para conquistar o título, só precisa de um empate. Já o Rubro-Negro tem que vencer com três gols ou mais para ser campeão.

Onde vai passar o jogo do Fluminense x Flamengo ao vivo

O jogo do Fluminense e Flamengo hoje vai passar na Record, Cariocão Play e Twitch, a partir das 18h, no horário de Brasília.

Com narração de Lucas Pereira e comentários de Athirson e Gutemberg de Paula, a Record vai transmitir o jogo deste sábado para todo o Brasil de maneira gratuita.

O Pay-per-view do Cariocão Play também vai transmitir a final. Disponível no site (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo, a assinatura vale R$ 27,90 e R$49,90. Já os canais Casimiro e Ronaldo TV retransmitem a partida de graça através da Twitch e Youtube.

A arbitragem é de Bruno Arleu de Araújo.

Provável escalação de Fluminense e Flamengo

Escalação do Fluminense: Fábio, Calegari, Manoel, David Braz, Cristiano, André, Felipe Melo, Yago Felipe, Ganso, Willian e Cano

Escalação do Flamengo: Hugo Souza, Fabrício, David Luiz, Filipe Luís, Matheuzinho, João Gomes, Willian Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol

O Fluminense saiu na frente pelo primeiro jogo da final no Campeonato Carioca. Com dois gols de Cano, ex-jogador do Vasco, o Tricolor tem a vantagem do seu lado e, por isso, basta um empate sem gols ou até mesmo uma simples vitória para ser o campeão do torneio em 2022. Também este ano, o Fluminense foi campeão da Taça Guanabara ao terminar em primeiro lugar na tabela.

Do outro lado, o Flamengo precisa reverter a derrota do primeiro jogo na final. Para levar para o Ninho do Urubu a taça da temporada, tem que vencer com dois gols para levar para os pênaltis e, com três gols para ser o grande campeão da edição. Agora, deve escalar os principais jogadores sob o comando de Paulo Sousa.

Fluminense x Flamengo último jogo

O último jogo do Flamengo e Fluminense foi na semana passada, em 30 de março de 2022, quarta-feira, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca na temporada atual. Por 2 x 0, o Flu venceu com dois gols de Cano.

Confira os últimos jogos entre Flamengo e Fluminense.

06/02/2022 – Flamengo 0 x 1 Fluminense – Campeonato Carioca

23/10/2021 – Fluminense 3 x 1 Flamengo – Brasileirão

04/07/2021 – Flamengo 0 x 1 Fluminense – Brasileirão

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo dos times

Quem é o maior campeão do Campeonato Carioca?

O Flamengo é o maior campeão do Campeonato Carioca, contabilizando 37 títulos em toda a história. O time venceu o torneio pela primeira vez em 1914, tornando-se figurinha repetida nas finais deste então.

Outras sete equipes também já conquistaram o título do Carioca. Em segundo lugar vem o Fluminense, com 31 taças e, em terceiro, o Vasco com 24 troféus.

Confira a seguir quais são elas e quantos títulos tem.

Flamengo – 37 títulos

Fluminense – 31 títulos

Vasco – 24 títulos

Botafogo – 21 títulos

América – 7 títulos

Bangu – 2 títulos

São Cristóvão – 1 título

Paissandu – 1 título

