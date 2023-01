Onde vai passar jogo da Chapecoense x Avaí hoje e horário - 14/01/2023

Na abertura do Campeonato Catarinense, as equipes de Chapecoense x Avaí disputam os três pontos neste sábado, pela primeira rodada da competição às 16h30 (horário de Brasília). O jogo vai ser na Arena Condá, em Chapecó, com transmissão ao vivo. Confira no texto todas as informações para assistir ao vivo a partida.

Onde assistir Chapecoense x Avaí hoje ao vivo

Neste sábado o jogo da Chapecoense x Avaí hoje às 16h30 (horário de Brasília) vai passar no OneFootball.

Sem transmissão na TV, o torcedor pode assistir ao jogo do Campeonato Catarinense neste sábado através do pay-per-view OneFootball, disponível por assinatura tanto no aplicativo como no site.

Todas as 80 partidas do campeonato serão exibidas ao vivo com narração português. Os valores são de R$10,90 por partida do Catarinense,

Pela internet, torcedores que estão nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul assistem a partir das 15h30, horário local.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Condá

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball

Quem apitará o jogo de hoje?

O árbitro Gustavo Ervino Bauermann apita o jogo entre Chapecoense x Avaí neste sábado.

Os assistentes vão ser Clair Dapper e Deise Genoefa. O quarto árbitro designado foi Samuel Soares.

Enquanto isso, Claudemir Maffessoni é o analista de desempenho e Sidinei Dal Piva o delegado.

A Federação Catarinense de Futebol é quem determina a escala de arbitragem em cada rodada, disponível no site oficial da entidade.

Retrospecto do clássico

O clássico catarinense já foi disputado entre Chapecoense x Avaí em 65 oportunidades, de acordo com dados do portal O Gol. O time verde acumula 28 vitórias, com 12 empates e 25 triunfos para o Avaí.

Nas últimas disputas, o confronto ficou equilibrado, com uma vitória para cada lado. Porém, de 2019 até 2021, a Chapecoense dominou o clássico com vitórias e empates.

O último encontro aconteceu em 26 de janeiro de 2022, na temporada passada, pela primeira fase do Campeonato Catarinense com vitória da Chape por 1 a 0, na Arena Ressacada com gol de Pedro Perotti.

Primeira rodada do Campeonato Catarinense

Além do jogo neste sábado entre Chapecoense x Avaí, outros embates serão disputados neste fim de semana pela primeira rodada do Campeoanto Catarinense.

SÁBADO, 14/01:

Chapecoense x Avaí - 16h30

Figueirense x Catarinense - 19h

Camboriú x Joinville - 20h

DOMINGO, 15/01:

Marcílio Dias x Hercílio Luz - 17h

Criciúma x Concórdia - 19h

Brusque x Barra - 19h

