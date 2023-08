Onde vai passar jogo da Espanha x Holanda na Copa do Mundo Feminina - 10/08

Em confronto válido pelas quartas de final da Copa do Mundo Feminina, as seleções de Espanha e Holanda se enfrentam nesta quinta-feira, 10 de agosto, no Estádio Sky, na Nova Zelândia, com capacidade para receber 34.500 torcedores. A bola rola às 22h, horário de Brasília, com transmissão para todo o país.

O vencedor entre Holanda e Espanha vai enfrentar o Japão ou a Suécia na semifinal.

Quem vai transmitir Espanha x Holanda ao vivo hoje

A Espanha enfrenta a Holanda hoje, 10, nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina, com transmissão no Sportv, CazéTV, Globoplay e FIFAPlus ao vivo para todo o país. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o duelo por conta do horário.

Para chegar até aqui a Espanha passou em segundo lugar na fase de grupos com seis pontos, somados em duas vitórias e uma derrota, além do triunfo contra a Suíça nas oitavas de final por 5-1. Para o jogo de hoje o treinador Jorge Vilda vai entrar em campo com Cata Coli; Battle, Irene Paredes, Hernandez, Laia Codina; Teresa Abelleira, Bonmati, Jenni Hermoso; Esther Gonzalez, Alba e Salma Paralluelo.

Sem qualquer favoritismo, a Holanda surpreendeu ao alcançar as quartas de final da Copa do Mundo Feminina, diante das espanholas. Ocupou a primeira posição do grupo com sete pontos, com duas vitórias e um empate, além do triunfo contra a África do Sul por 2-0. O treinador Andries Jonker vai escalar hoje Van Domsellar; Van der Gragt, Spitse, Janssen; Jill Roord, Van de Vonk, Jackie Groenen, Pelova; Brugts, Beerensteyn e Lieke Martens.

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Estádio Sky, em Wellington, na Nova Zelândia

Onde assistir: Sportv, CazéTV, FIFA+ e Globoplay

Como está o chaveamento da Copa do Mundo Feminina?

Depois de superar a Suíça, a Espanha vai enfrentar a Holanda nas quartas de final. Se vencer, vai jogar contra o Japão ou a Suécia na semifinal e, aí, se esforçar pela vaga até a decisão da Copa do Mundo Feminina, principalmente porque o elenco espanhol nunca venceu a competição.

Espanha, Holanda, Japão, Suécia, Austrália, França, Inglaterra e Colômbia estão nas quartas de final. Quatro times avançam para a semifinal e, na sequência, seguem para a final enquanto os perdedores disputarão o terceiro lugar no sábado, 19 de agosto, em Brisbane.

Entre os classificados apenas o Japão venceu o Mundial da FIFA de futebol feminino, mas as japonesas perderem, aí o torneio terá um campeão inédito. Espanha, Austrália, França e Inglaterra são as grandes favoritas ao título este ano.

QUARTAS DE FINAL:

Espanha x Holanda (1)

Japão x Suécia (2)

Austrália x França (3)

Inglaterra x Colômbia (4)

SEMIFINAL:

Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2

Vencedor das quartas 3 x Vencedor das quartas 4

FINAL:

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

