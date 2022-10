Onde vai passar jogo da Inter de Milão x Roma hoje e horário – 01/10

Somente um ponto separa Inter de Milão e Roma no Campeonato Italiano. Neste sábado, 1º de outubro, eles se enfrentam pela oitava rodada da competição às 13h (Horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza. Quer saber onde vai passar jogo da Inter de Milão x Roma hoje? Confira todos os detalhes no texto a seguir.

Com 12 pontos, a Inter ocupa a sétima posição na tabela com quatro vitórias e três derrotas. O grupo tenta se recuperar do tropeço diante da Udinese na última rodada, onde perdeu a chance de entrar para o G4 do Campeonato Italiano.

Enquanto isso, a Roma se mantém na sexta posição com 13 pontos mesmo depois de perder para a Atalanta, na última rodada. O elenco tem quatro vitórias, um empate e duas derrotas e, sob o comando de José Mourinho, promete dar a volta por cima e levar os três pontos até a capital.

Onde vai passar jogo da Inter de Milão x Roma hoje

O jogo da Inter de Milão e Roma hoje tem transmissão do Star +, serviço de streaming, às 13h (Horário de Brasília), para todos os estados do país ao vivo

A partida na oitava rodada do Campeonato Italiano neste sábado não tem qualquer tipo de transmissão em canais de futebol. Por isso, a única opção de assistir ao jogo de hoje vai ser no Star +, serviço de streaming.

A plataforma está disponível apenas em aplicativos para celular, tablet, computador ou smart TV, se o aparelho for compatível. Para tornar-se assinante basta acessar www.star.plus e, com pacotes entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

INTER DE MILÃO X ROMA:

Horário: 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália

Escalações de Inter de Milão x Roma hoje

Os atletas retornaram de suas missões com as seleções na data FIFA da última semana. Lukaku segue em trabalho de recuperação, enquanto Brozovic faz companhia ao belga no departamento médico.

Escalação da Inter de Milão: Handanovic; Bastoni, Acerbi, Skriniar; Dimarco, Çalhanoglu, Asllani, Barella, Dumfries; Lautaro Martínez e Dzeko.

Para o técnico José Mourinho, apenas Karsdorp segue em condições de lesão no departamento médico do clube na capital.

Abraham, jovem de apenas 24 anos, é o grande destaque no ataque da Roma.

Escalação da Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Çelik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo e Abraham.

Inter de Milão x Roma último jogo

A última partida entre Roma e Inter de Milão foi realizada em 23 de abril de 2022, na temporada passada, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano.

Com a partida no Giuseppe Meazza, a equipe da Inter levou a melhor e, por 3 x 1, garantiu os três pontos na competição para brigar pelo título. Campeão em 2020/21, o elenco deixou escapar o troféu para o Milan, na reta final durante a briga.

Em toda a história do clássico italiano no futebol, as equipes se enfrentaram em 212 oportunidades, com vantagem ao time da Inter com 94 vitórias, 57 empates e 61 triunfos para a Roma, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

Os jogos são válidos pelo Campeonato Italiano, Copa da Itália e Supercopa da Itália.

