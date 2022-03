Onde vai passar jogo do Fluminense x Botafogo e horário hoje 27/03

Neste domingo, Fluminense e Botafogo entram em campo às 16h, para disputar a partida de volta na semifinal do Campeonato Carioca de 2022, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Com transmissão ao vivo na Record, confira onde vai passar o jogo do Fluminense x Botafogo.

No primeiro confronto da semifinal, o Fluminense venceu por 1 a 0 jogando na casa do Fogão.

Onde vai passar jogo do Fluminense x Botafogo

Onde vai passar o jogo do Fluminense e Botafogo hoje vai ser na Record e no Cariocão Play, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

O canal da Record vai transmitir ao vivo na TV aberta com a narração de Lucas Pereira, comentários de Athirson e Gutemberg de Paula, para os estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. A plataforma do Cariocão Play está disponível para assinatura no site (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo por valores R$ 27,90 e R$49,90. O streaming também aparece em operadoras de TV por assinatura em forma de canais. Para ter acesso, basta entrar em contato com a operadora.

A arbitragem fica por conta de Paulo Renato da Silva Coelho.

+ Entenda o regulamento do Campeonato Carioca em 2022

Provável escalação do Fluminense: Marcos, Nino, Felipe Melo, David Braz, Calegari, André, Martinelli, Cris Silva, Jhon, Willian e Germán Cano

Provável escalação do Botafogo: ​Douglas, Daniel Borges, Philipe, Kanu, Jonathan Silva, Barreto, Kayque, Luiz Fernando, Chay, Vinícius Lopes e Erison

O time do Fluminense entra em campo neste domingo com a vantagem do seu lado. No primeiro jogo da semifinal, o clube garantiu-se ao vencer por um gol de diferença e, por isso, só precisa de um simples empate para avançar até a final do Campeonato Carioca, onde irá enfrentar o Flamengo.

Enquanto isso, o Botafogo precisa de uma redenção mesmo que esteja jogando fora de casa. Depois de perder o confronto de ida, o clube da Estrela Carioca precisa de uma vitória neste domingo com dois gols ou mais para chegar até a final do Campeonato Carioca e, dessa maneira, brigar pelo título.

O último encontro entre Botafogo e Fluminense aconteceu em 21 de março de 2022, pela primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca na temporada.

Em 0 x 1, o time do Fluminense venceu com gol de Jhon.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo dos time

Quando vai ser a final do Campeonato Carioca?

A final do Campeonato Carioca ainda não possui data ou horário na temporada. A FERJ, responsável pelo futebol carioca, promete disponibilizar a programação ainda neste domingo ou na próxima segunda-feira.

O Flamengo venceu o Vasco na semifinal e, por isso, apenas aguarda o resultado da segunda semifinal, que acontece neste domingo entre Fluminense e Botafogo.

