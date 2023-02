Onde vai passar jogo do Real Madrid hoje: horário e transmissão de Osasuna x Real Madrid (18/02)

Ainda sonhando com a primeira posição do Campeonato Espanhol, o Real Madrid vai buscar os três pontos neste sábado, 18 de fevereiro, contra o Osasuna durante a 22ª rodada da competição. O jogo do Real Madrid hoje vai começar às 17h (Horário de Brasília). A boa notícia é que o torcedor vai assistir no streaming ao vivo.

O duelo entre as equipes, Real Madrid e Osasuna, aconteceu 85 vezes, segundo o Transfermarkt. A vantagem pertence aos merengues com 53 vitórias, com os 19 empates e apenas 13 triunfos ao time do Osasuna.

Lista de maiores campeões do Campeonato Espanhol confira a tabela

Onde assistir jogo do Real Madrid hoje ao vivo

O jogo do Real Madrid hoje na La Liga terá transmissão na ESPN e Star Plus às 17h.

Detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Espanhol, o canal ESPN é o único que pode exibir as partidas do futebol internacional no Brasil. O torcedor só precisa sintonizar para curtir ao vivo.

Não tem transmissão na TV aberta.

Outra opção é sintonizar o Star Plus, plataforma de streaming por assinatura, para curtir as emoções do futebol espanhol neste sábado. Dá para assistir no site, pelo computador, ou no aplicativo para celular, tablets, videogames e até na smartv

STAR+ NO COMPUTADOR:

Chrome OS

MacOS

Windows PC

STAR+ NA TELEVISÃO:

Amazon Fire TV

Android TV

Apple TV

Chromecast

TVs LG

Samsung

STAR+ NO VIDEOGAME:

PS4

PS5

Xbox One

Xbox Series X

Xbox Series S

STAR+ NO CELULAR E TABLET:

Tablets Amazon Fire

Celulares e Tablets Android

iPhone e iPad

LEIA: Líder no ranking, quantas Champions tem o Real Madrid?

Escalações de Osasuna x Real Madrid:

O Osasuna ainda não pode contar com Nacho Vidal, Peña e Oroz, todos lesionados.

O técnico Ancelotti, por outro lado, está sem o goleiro Courtois e Hazard, Mendy e Kroos.

Provável escalação do jogo do Osasuna hoje: Fernández; García, Cruz, Hernández, Moreno; Brasanac, Avila, Torró, Gómez, Moncayola; Budmir.

Provável escalação do jogo do Real Madrid hoje: Lunin; Carvajal, Rudiger, Militão, Alaba; Ceballos, Tchouameni, Modric; Valverde, Benzema e Rodrygo.

Quando o Real Madrid estreia nas oitavas da Champions?

O Real Madrid joga as oitavas de final da Champions League na próxima terça-feira, 21 de fevereiro, diante do Liverpool. Esta é a primeira etapa do mata-mata após o fim da fase de grupos.

O confronto marca o reencontro das equipes após a final da Liga dos Campeões da temporada passada, onde o time espanhol venceu por 1 a 0 em Paris, na França, com gol do brasileiro Vini Júnior.

O jogo de ida será na Inglaterra, enquanto a volta vai ser na Espanha, na casa do Real.

JOGO DE IDA:

Liverpool x Real Madrid

Data: Terça-feira, 21/02 às 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Anfield, na Inglaterra

JOGO DE VOLTA:

Real Madrid x Liverpool

Data: Quarta-feira, 15/03 às 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, na Espanha

Leia também:

História do Real Madrid: 10 fatos que talvez você não saiba