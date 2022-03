Onde assistir São Paulo x Corinthians 2022 hoje ao vivo e horário (05/03)

O clássico entre São Paulo e Corinthians movimenta a 10ª rodado do Paulistão neste sábado, 05/03, às 16h. Jogando no Estádio do Morumbi, onde vai passar o jogo do São Paulo x Corinthians hoje? A transmissão ficará a cargo dos streaming HBO Max e Estádio TNT. A seguir, todos os detalhes de onde assistir São Paulo x Corinthians 2022.

Onde assistir São Paulo x Corinthians 2022 hoje

O jogo do São Paulo e Corinthians hoje, 5 de março de 2022, vai ser transmitido nos canais de streaming HBO Max e Estádio TNT, a partir das 16h (horário de Brasília), pelo Campeonato Paulista 2022.

A plataforma do HBO Max e Estádio TNT pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$19,99 ou R$27,90, enquanto a segunda tem o custo de R$19,90.

Informações do jogo do São Paulo x Corinthians 2022 hoje

Data: 05/03/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Local: Estádio do Morumbi

Onde assistir jogo de hoje: HBO Max e Estádio TNT

São Paulo e Corinthians no Campeonato Paulista 2022

São Paulo: Jandrei (Volpi); Reinaldo, Miranda, Arboleda, João Moreira Souza; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Rigoni; Éder, Calleri

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, João Victor, Fabio Santos; Queiroz, Giuliano, Renato Augusto, Paulinho; Willian, Roger Guedes

Depois de vencer o Água Santa na última segunda-feira com gol de Calleri no finalzinho da partida, o São Paulo entra em campo neste sábado completamente em alerta no clássico. O time de Rogério Ceni se mantém em primeiro lugar no grupo B com 14 pontos, isto é, venceu 4, empatou 2 e perdeu também 2. Se não ganhar o jogo, corre o risco de ser destronado pelo São Bernardo, que possui a mesma pontuação.

Enquanto isso, o Corinthians deve estrear sob o comando do novo treinador, o português Vítor Pereira, contratado após a demissão de Sylvinho. O comandante assume o comando da equipe em primeiro lugar no grupo A com 17 pontos, isto é, tem a vantagem de sete pontos diante do segundo colocado.

Em toda a competição, faturou 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota no Paulistão.

Últimos jogos Corinthians x São Paulo

19/10/2021 – São Paulo 1 x 0 Corinthians – Brasileirão

01/07/2021 – Corinthians 0 x 0 São Paulo – Brasileirão

03/05/2021 – Corinthians 2 x 2 São Paulo – Paulista

13/12/2020 – Corinthians 1 x 0 São Paulo – Brasileirão

Confira como foi o último jogo do Corinthians e São Paulo.

Jogos do Paulistão 2022 hoje

Oito jogos serão realizados neste fim de semana pelo Campeonato Paulista. Confira quais são eles a seguir.

Sábado (05/03):

São Paulo x Corinthians – 16h

Ferroviária x Santos – 18h30

Santo André x Ituano – 20h30

Ponte Preta x Água Santa – 20h30

Domingo (06/03):

Palmeiras x Guarani – 16h

Novorizontino x Inter de Limeira – 18h30

São Bernardo x Mirassol – 18h30

RB Bragantino x Botafogo-SP – 20h30

