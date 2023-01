Que horas é São Paulo x jogo do Corinthians hoje no Paulistão 2023

Tem Majestoso hoje! O clássico reúne as equipes de São Paulo e Corinthians neste domingo, 29 de janeiro, pela quinta rodada do Campeonato Paulista na temporada. No Estádio do Morumbi, o jogo do Corinthians hoje vai começar às 18h30 (Horário de Brasília).

O Tricolor vem de vitória contra a Portuguesa, enquanto o Timão venceu o Guarani na última rodada.

O clássico Majestoso entre São Paulo e Corinthians no futebol brasileiro foi disputado em 345 oportunidades, de acordo com dados do portal Meu Timão. O alvinegro tem a vantagem com 131 vitórias, além de 114 empates e apenas 109 triunfos ao tricolor.

A última partida entre os times foi em 11 de setembro de 2022, na rodada do Brasileirão no Estádio do Morumbi, na capital paulista. O empate em 1 a 1 foi o resultado do Majestoso.

Horário do jogo do Corinthians hoje no Paulistão

O jogo do Corinthians hoje contra o São Paulo vai começar às 18h30, horário de Brasília, pela quinta rodada do Campeonato Paulista neste domingo, 29 de janeiro de 2023.

Torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vão acompanhar a transmissão a partir das 17h30, no horário local.

O clássico vai ser no Estádio do Morumbi, na cidade de São Paulo, a casa do Tricolor. Com capacidade para pouco mais de 66 mil torcedores, o local deve estar lotado com a torcida dos anfitriões, já que a regra no estado só permite um lado em grandes clássicos.

Onde vai passar São Paulo x Corinthians ao vivo

O Premiere, Paulistão Play e Youtube vão transmitir o jogo do Corinthians hoje às 18h30, horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o pay-per-view exibe o Majestoso neste domingo para todos os estados do Brasil. No entanto, só está disponível por valor extra em operadoras de TV por assinatura ou em pacotes avulsos entre plataformas.

Outra opção é o Paulistão Play, plataforma de streaming da Federação Paulista de Futebol, por valores entre R$ 27,90 ao mês ou R$ 75,33 no ano.

O canal do Paulistão no Youtube exibe de graça o clássico paulista neste domingo também para todos os usuários do país. Basta sintonizar o site ou o aplicativo no celular, tablet ou smartv.

Escalação do jogo de hoje:

Rogério Ceni não poderá contar com Moreira, Caio, Diego Costa, Ferraresi, Rafinha e André Anderson.

Provável escalação do jogo do São Paulo hoje: Rafael; Orejuela, Alan Franco, Arboleda, Welington; Méndez, Rodrigo Nestor, David; Luciano, Calleri e Wellington Rato.

O técnico Fernando Lázaro não tem Cantillo, Paulinho, Maycon e Gustavo Mosquito.

Provável escalação do jogo do Corinthians hoje: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos; Roni, Du Queiroz, Renato Augusto; Giuliano, Yuri Alberto e Róger Guedes.

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O responsável por apitar o jogo do Corinthians hoje contra o São Paulo em clássico vai ser Raphael Claus neste domingo, 29 de janeiro.

Os assistentes vão ser Danilo Ricardo e Daniel Paulo Ziolli, enquanto o quarto árbitro será Adeli Mara.

No VAR, árbitro de vídeo, o responsável será Daiane Muniz enquanto a função de assistente foi designada para Vitor Carmona, Carlos Augusto Nogueira e Fabio Henriqu Fatala.

