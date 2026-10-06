Onde vai passar o jogo da Argentina hoje na despedida do Messi: transmissão de graça

Onde vai passar o jogo da Argentina hoje na despedida do Messi: transmissão de graça

Argentina x Benin se enfrentam nesta terça-feira, 6 de outubro de 2026, em um amistoso que marca a despedida de Lionel Messi da seleção argentina. A partida está marcada para as 20h (horário de Brasília), no Estádio Más Monumental, em Buenos Aires.

Onde assistir o jogo da Argentina hoje?

O amistoso entre Argentina e Benin será transmitido gratuitamente no canal GE TV no YouTube para espectadores no Brasil. A partida começa às 20h, pelo horário de Brasília, e será disputada no Estádio Más Monumental, em Buenos Aires. O estádio tem capacidade para cerca de 85 mil pessoas.

Nos Estados Unidos, a despedida de Messi poderá ser acompanhada pelo ViX no Prime Video. O serviço oferece um período de teste gratuito de sete dias para novos assinantes, segundo as informações apresentadas no texto original.

Messi faz último jogo pela Argentina

A partida contra o Benin representa um momento especial para a seleção argentina. Aos 39 anos, Lionel Messi fará sua última partida pela Argentina, encerrando uma trajetória de mais de duas décadas com a camisa da seleção.

O atacante estreou pela equipe principal em 2005. Sua primeira participação, porém, durou apenas 47 segundos: Messi foi expulso após uma cotovelada no rosto de um defensor.

Desde então, o jogador construiu uma das carreiras mais marcantes da história da seleção argentina.

Durante sua trajetória internacional, Messi conquistou os principais títulos possíveis com a seleção e pelas categorias inferiores.

Entre as conquistas citadas estão:

Copa do Mundo Sub-20: 2005;

Medalha de ouro olímpica: 2008;

Copa América: 2021 e 2024;

Finalissima: 2022;

Copa do Mundo: 2022.

Ao longo de 21 anos defendendo a Argentina, entre 2005 e 2026, Messi soma 208 jogos oficiais, 125 gols e 65 assistências, de acordo com as informações apresentadas no texto. O craque também conquistou oito Bolas de Ouro, considerando suas atuações por clubes e pela seleção.

Messi se despede após final da Copa do Mundo

A despedida da seleção acontece poucos meses depois da Copa do Mundo de 2026. Messi disputou a final do torneio contra a Espanha, em Nova Jersey, em 19 de julho, mas a Argentina acabou derrotada.

A decisão foi a terceira final de Copa do Mundo disputada pelo argentino. Antes, ele havia chegado à decisão em 2014 e 2022, ano em que conquistou o título mundial.

Após a derrota para a Espanha, Messi compartilhou uma mensagem nas redes sociais em 31 de agosto. No texto, relembrou uma conversa com seu pai, Jorge Messi, que havia morrido semanas antes.

Na mensagem, o jogador lamentou não ter conseguido conquistar novamente a Copa do Mundo e afirmou que suas pernas já não haviam suportado mais.

Agora, Messi terá mais 90 minutos com a camisa da Argentina. O amistoso contra o Benin será a oportunidade para os torcedores acompanharem pela última vez o craque em campo pela seleção.