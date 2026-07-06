Futebol

Onde vai ser a Copa do Mundo de 2030? Veja os três países-sede

Onde será, países-sede, estádios previstos e tudo o que já se sabe

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai ser a Copa do Mundo de 2030 Espanha, Portugal e Marrocos na Copa do Mundo 2030 - Getty

A Copa do Mundo de 2030 promete entrar para a história antes mesmo de a bola rolar. A edição marcará os 100 anos do principal torneio de seleções do planeta e será a primeira disputada em três continentes, reunindo seis países em uma celebração inédita do centenário da competição.

Embora a organização fique concentrada em Espanha, Portugal e Marrocos, a FIFA confirmou que Argentina, Paraguai e Uruguai também receberão partidas de abertura em homenagem ao primeiro Mundial, realizado em 1930. Com isso, o torneio terá uma configuração inédita e deve reunir 48 seleções em 104 partidas.

Confira tudo o que já se sabe sobre a Copa do Mundo de 2030, incluindo países-sede, estádios previstos, formato da competição e as datas estimadas.

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Quem vai sediar a Copa do Mundo de 2030?

A FIFA já acenou a candidatura conjunta de Espanha, Portugal e Marrocos para organizar a maior parte da Copa do Mundo de 2030. Além dos três anfitriões principais, Argentina, Paraguai e Uruguai receberão um jogo cada na abertura da competição como parte das comemorações dos 100 anos da primeira Copa do Mundo.

A decisão homenageia o torneio de 1930, vencido pelo Uruguai, e transforma a edição de 2030 na primeira realizada simultaneamente na Europa, África e América do Sul.

A FIFA ainda divulgará oficialmente o calendário definitivo da competição. No entanto, o cronograma previsto indica que o Mundial deverá acontecer entre 8 de junho e 21 de julho de 2030.

Caso essas datas sejam confirmadas, será a Copa do Mundo mais longa da história, com aproximadamente 44 dias de duração. O período maior é necessário devido ao novo formato com 48 seleções e ao deslocamento entre continentes para os jogos comemorativos do centenário.

Por que haverá jogos na América do Sul?

Apesar de Espanha, Portugal e Marrocos serem os anfitriões oficiais, a FIFA decidiu reservar três partidas inaugurais para a América do Sul em reconhecimento ao nascimento da competição.

O Uruguai sediará um dos jogos comemorativos no histórico Estádio Centenário, em Montevidéu, palco da final da primeira Copa do Mundo.

A Argentina receberá outra partida no Estádio Monumental, em Buenos Aires, cidade da seleção vice-campeã do Mundial de 1930.

Já o Paraguai terá um jogo no Estádio Osvaldo Domínguez Dibb, em Assunção, cidade que abriga a sede da CONMEBOL.

Após essas partidas inaugurais, as delegações viajarão para Europa e África, onde será disputada praticamente toda a competição.

Quais são os estádios previstos para a Copa do Mundo de 2030?

A lista definitiva de arenas ainda depende de homologação da FIFA, prevista para ocorrer até o fim de 2026. Entretanto, a candidatura dos países organizadores já apresentou as cidades e os estádios previstos para receber o torneio.

Uruguai

  • Montevidéu — Estádio Centenário

Argentina

  • Buenos Aires — Estádio Monumental

Paraguai

  • Assunção — Estádio Osvaldo Domínguez Dibb

Portugal

  • Lisboa — Estádio da Luz
  • Lisboa — Estádio José Alvalade
  • Porto — Estádio do Dragão

Marrocos

  • Casablanca — Estádio Hassan II
  • Rabat — Estádio Príncipe Moulay Abdellah
  • Marraquexe — Grande Estádio de Marraquexe
  • Agadir — Estádio Adrar
  • Fez — Estádio de Fez
  • Tânger — Estádio Ibn Batouta

Espanha

  • Madri — Santiago Bernabéu
  • Madri — Metropolitano
  • Barcelona — Spotify Camp Nou
  • Barcelona — Estádio RCDE
  • Sevilha — La Cartuja
  • Bilbao — San Mamés
  • San Sebastián — Anoeta
  • Saragoça — La Romareda
  • Las Palmas — Estádio Gran Canaria
  • Valência — Nou Mestalla
  • Vigo — Abanca Balaídos

Ao todo, a proposta prevê 21 estádios distribuídos por 18 cidades e seis países.

Como será o formato da Copa do Mundo de 2030?

Assim como na edição de 2026, a Copa do Mundo de 2030 contará com 48 seleções. Os participantes serão divididos em 12 grupos de quatro equipes. Após a fase de grupos, os dois melhores de cada chave e os oito melhores terceiros colocados avançarão ao mata-mata, formando uma fase eliminatória com 32 seleções.

O novo modelo aumenta o número de jogos para 104 e amplia a participação de seleções de todos os continentes.

Espanha, Portugal e Marrocos já têm vaga assegurada por serem os principais países-sede da competição.

A FIFA também anunciou que Argentina, Uruguai e Paraguai participarão da Copa como anfitriões das partidas comemorativas do centenário. Dessa forma, a expectativa é que as seis nações tenham presença garantida no Mundial, embora os detalhes do regulamento definitivo ainda sejam formalizados pela entidade.

Mais do que definir o campeão mundial de 2030, a próxima edição da Copa do Mundo representará um marco para o futebol internacional.

Cem anos após o primeiro torneio realizado em Montevidéu, a competição voltará simbolicamente às suas origens antes de seguir para Europa e África, reunindo seis países e três continentes em um único Mundial.

A proposta da FIFA busca unir passado e futuro da competição, homenageando a história do torneio ao mesmo tempo em que consolida o novo formato com 48 seleções e uma organização cada vez mais global.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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