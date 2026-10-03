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Onde vai passar o jogo do Brasil x índia online: 3 formas de assistir (03/10)

Partida começa às 11h

Escrito por Anny Malagolini
jogo do brasil hoje onde assistir Foto: DCI
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A seleção brasileira enfrenta a Índia neste sábado, 3 de outubro de 2026, em amistoso internacional válido pela Data Fifa. A bola rola às 11h, pelo horário de Brasília, no Estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, conhecido como Salt Lake Stadium, em Calcutá, na Índia.

Onde assistir Brasil hoje x Índia

O amistoso terá transmissão da TV Globo, sportv e ge TV. O ge também fará o acompanhamento da partida em tempo real. O jogo será exibido às 11h, no horário de Brasília. Na TV aberta, a transmissão será feita pela Globo. O sportv exibirá a partida para os assinantes do canal, enquanto a ge TV fará a transmissão pela internet.

A partida também estará disponível pelo Globoplay, conforme a programação divulgada pela CBF.

O Brasil encerra a Data Fifa depois de dois amistosos contra a Austrália. No primeiro, em 25 de setembro, as equipes empataram por 1 a 1. Quatro dias depois, a Seleção venceu os australianos por 4 a 2, em Brisbane.

A partida contra a Índia é, portanto, a terceira da equipe brasileira nesta janela internacional. A convocação de Ancelotti teve 26 jogadores e incluiu oito atletas que ainda não haviam estreado pela Seleção principal.

A Índia, por sua vez, tenta aproveitar o confronto para ganhar experiência diante de uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial. A equipe não se classificou para a Copa do Mundo de 2026 e ocupa atualmente a 138ª posição no ranking da Fifa, segundo informações publicadas pela imprensa internacional.

O amistoso também desperta grande expectativa em Calcutá. A Seleção Brasileira foi recebida por torcedores na chegada à cidade, com destaque para a presença de Vinícius Júnior e outros jogadores no hotel da delegação.

Escalação do Brasil contra a Índia

Carlo Ancelotti deve fazer mudanças no Brasil após a vitória por 4 a 2 sobre a Austrália. Pedro Morisco será titular pela primeira vez na Seleção, enquanto Matheuzinho, Arthur Dias, Douglas Santos, Estêvão e Pedro também devem ganhar espaço.

Brasil: Pedro Morisco; Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias e Douglas Santos; Danilo, Andrey Santos e Gabriel Bontempo; Estêvão, Pedro e Vinícius Júnior. Raphinha é desfalque após sentir a coxa direita contra a Austrália. A CBF não convocou substituto.

A Índia, comandada por Khalid Jamil, deve entrar em campo com Gurpreet Singh Sandhu; Abhishek Singh Tekcham, Anwar Ali, Bijoy Varghese e Akash Mishra; Vikram Partap Singh, Lalengmawia Ralte, Ricky Shabong e Ashique Kuruniyan; Ryan Williams e Manvir Singh.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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