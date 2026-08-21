Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Rosário: duas formas de transmissão

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Rosário: duas formas de transmissão

Nesta quinta-feira, 20 de agosto, tem jogo decisivo do Corinthians na Neo Química Arena. O Timão recebe o Rosario Central, às 21h30 (de Brasília), pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Depois do empate por 0 a 0 na Argentina, a equipe comandada por Fernando Diniz precisa vencer diante da torcida para garantir a classificação às quartas de final.

Onde assistir ao jogo do Corinthians hoje?

Corinthians e Rosario Central será transmitido ao vivo pela ESPN, na televisão fechada, e pelo Disney+, no streaming. A partida começa às 21h30, horário de Brasília. O jogo acontece na Neo Química Arena e vale uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Como o primeiro confronto terminou sem gols, não existe vantagem para nenhuma das equipes.

O Timão precisa de uma vitória no tempo normal para avançar diretamente às quartas de final da Libertadores.

Se o duelo terminar novamente empatado, a vaga será decidida nos pênaltis. Já uma vitória do Rosario Central coloca o time argentino na próxima fase da competição.

O empate sem gols na Argentina deixou a decisão completamente aberta. Na partida de ida, o Corinthians ainda teve um jogador expulso no segundo tempo, mas conseguiu segurar o resultado e levar a definição para São Paulo.

Corinthians terá Memphis no banco

Uma das principais novidades para o jogo desta quinta-feira é Memphis Depay. O atacante voltou a ser relacionado após cerca de dois meses afastado, mas não inicia entre os titulares.

A comissão técnica trabalha com a possibilidade de utilizar o holandês por aproximadamente 30 minutos, devido à condição física do jogador.

Do outro lado, o Rosario Central conta com Ángel Di María como principal referência. O argentino será titular na decisão e tenta conduzir a equipe à classificação fora de casa.

Quantas Libertadores o Corinthians tem?

O Corinthians venceu a Copa Libertadores da América apenas uma vez, no ano de 2012. Comandado pelo técnico Tite, o Timão chegou ao título continental após derrotar o Boca Juniors na grande decisão. Embora tenha apenas uma conquista, a equipe alvinegra fez história ao vencer o torneio de forma invicta.

A conquista veio no dia 4 de julho de 2012, após empate em 1 a 1 no La Bombonera, com gol de Romarinho, e vitória corintiana por 2 a 1 no Pacaembu, com gols de Emerson Sheik. A decisão diante dos Xeneize é a única da equipe alvinegra, que então chegou à final do torneio continental uma única vez.