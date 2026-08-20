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Jogo do Benfica hoje (20/8): onde assistir Benfica x AGF e escalação

Informações do jogo do Benfica ao vivo, bem como as últimas informações deste 20 de agosto.

Escrito por Anny Malagolini
Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje Jogo - Crédito: Pexels
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Benfica recebe o AGF nesta quinta-feira, dia 20 de agosto, às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pelo primeiro jogo dos playoffs da Liga Europa. O jogo vale uma vaga na fase de liga da competição europeia.

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje?

Benfica x AGF, pelos playoffs da Liga Europa, não tem transmissão oficial confirmada para o Brasil até o momento. O time português chega para o confronto em alta depois de golear o Casa Pia por 7 a 0 pelo Campeonato Português. Já o AGF tenta deixar para trás uma sequência negativa, que inclui a eliminação na fase preliminar da Champions League e uma derrota no campeonato nacional.

O Benfica deve entrar em campo com Samuel Soares no gol, além de Bah, Tomás Araújo, Lenglet e Dahl na defesa. No meio-campo, Barrenechea e Barreiro aparecem entre os prováveis titulares, enquanto Rafa Silva, Sudakov e Prestianni devem atuar mais à frente, com Pavlidis como referência no ataque. A equipe será comandada pelo técnico Marco Silva.

Já o AGF tem Jesper Hansen como provável titular no gol, com Tobias Mølgaard, Mouhammade Camara e Jacob Andersen formando a linha defensiva. Gift Links, Markus Solbakken, Kristian Arnstad e Emmery devem compor o meio-campo, enquanto Sebastian Jørgensen e Mads Anderson aparecem no setor ofensivo. Janni Serra é o provável centroavante, mas Patrick Mortensen também pode começar a partida. O treinador é Jakob Poulsen.

Palpite

Benfica e AGF já se enfrentaram em duas eliminatórias de competições europeias. Nas duas ocasiões, o clube português levou a melhor. O primeiro encontro aconteceu na temporada 1960/61, pelas quartas de final. O Benfica venceu as duas partidas, por 3 a 1 e 4 a 1.

Quase três décadas depois, os times voltaram a se encontrar, desta vez na temporada 1987/88. O primeiro jogo terminou empatado sem gols na Dinamarca, enquanto o Benfica venceu por 1 a 0 em Lisboa e garantiu novamente a classificação.

O Benfica aparece como favorito para o primeiro confronto dos playoffs, principalmente pelo desempenho ofensivo apresentado nas últimas partidas e pelo fator casa.

Palpite: Benfica 3 x 0 AGF.

Saiba quantas Champions o Benfica tem até hoje.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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