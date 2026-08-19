Futebol

Galo hoje: onde vai passar o jogo do Atlético-MG x Red Bull Bragantino ao vivo (19/8)

O confronto será disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte, e vale uma vaga nas quartas de final da competição.

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Atlético-MG x Bragantino ao vivo Jogo hoje - Getty
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Valendo vaga nas quartas de final da CONMEBOL Sul-Americana, Atlético-MG e Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, 19 de agosto, pelo jogo de volta das oitavas de final. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 19h (horário de Brasília).

No primeiro jogo, disputado em Bragança Paulista, o Galo venceu por 1 a 0 e abriu vantagem no confronto.

Onde assistir Atlético-MG x Bragantino ao vivo?

O torcedor poderá acompanhar Bragantino x Atlético-MG ao vivo nesta quarta-feira, a partir das 19h. A partida será transmitida pela ESPN e pelo Disney+. O jogo desta quarta-feira será o segundo entre Bragantino e Atlético-MG pelas oitavas de final.

O Atlético-MG entra em campo com a vantagem construída no primeiro jogo. Na semana passada, o time mineiro venceu o Bragantino por 1 a 0, fora de casa, com gol de Tomás Cuello. Com o resultado, o Galo precisa apenas de um empate para garantir a classificação às quartas de final. Uma nova vitória também coloca a equipe na próxima fase.

O Red Bull Bragantino precisa buscar o resultado para continuar na Sul-Americana. Como perdeu o primeiro confronto por 1 a 0, a equipe paulista precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente. O time comandado por Vagner Mancini chega ao confronto depois de empatar por 1 a 1 com o Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro.

Prováveis escalações

Depois de poupar alguns titulares na vitória sobre o Grêmio, o Atlético-MG deve voltar a campo com força máxima para a decisão. Natanael aparece como principal opção para a lateral direita, enquanto Maycon deve ganhar espaço no meio-campo. Bernard também é cotado para começar jogando, ocupando a vaga deixada por Igor Gomes.

Time provável: Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco (Pérez), Maycon, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Cassierra.

Do outro lado, Vagner Mancini terá reforços importantes para tentar reverter a desvantagem. O volante Matheus Fernandes e o atacante Henry Mosquera retornam após cumprirem suspensão no primeiro duelo entre as equipes.

Time provável: Cleiton; Agustin Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Henry Mosquera (Vinicinho) e Isidro Pitta.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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