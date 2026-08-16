Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Cruzeiro: única forma de transmissão

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Cruzeiro: única forma de transmissão

Neste domingo, 16 de agosto, tem jogo do Corinthians em casa, na Neo Química Arena, em meio às polêmica da não renovação do contrato com Memphis. Dessa vez, o timão enfrenta o Cruzeiro na 23ª rodada do Brasileirão, a partir das 19h30 (de Brasília), e precisa de uma vitória.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje?

A Prime Vídeo vai transmitir o jogo do Corinthians e Cruzeiro no Brasileirão às 19h30, horário de Brasília. A TV Globo não exibirá o duelo. O Prime Video é o serviço de streaming da Amazon que oferece milhares de filmes, séries e produções originais. Disponível em diversos dispositivos, a plataforma exige apenas uma assinatura do Amazon Prime.

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Quantas Brasileirões o Corinthians tem?

O Corinthians conquistou seu primeiro título nacional apenas em 1990. Porém, após isso, o Time do Povo levantou o caneco em mais 6 oportunidades: 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017.

Em 1990, o Timão conseguiu sua primeira conquista do Campeonato Brasileiro. Naquele ano, o sistema de disputa ainda passava pela fase de grupos.

O último título do Brasileirão conquistado pelo Corinthians foi em 2017. O primeiro turno da equipe foi brilhante. Em 19 rodadas, foram 14 vitórias e 5 empates.

Invicto e imaculado na primeira parte do Campeonato, o Timão só manteve a boa fase para ficar com o caneco. Dos 57 pontos disputados, o alvinegro conquistou 47. Foram 8 pontos a frente do vice-líder, Grêmio e aproveitamento de 82%.

Após o fim das 38 rodadas, o Timão somou 72 pontos. Foram 21 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. 50 gols marcados e 30 sofridos (melhor defesa da competição). Aproveitamento geral de 63%.