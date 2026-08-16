Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje x Mirassol e escalação (16/08/26)

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje x Mirassol e escalação (16/08/26)

É dia de jogo do Flamengo! Em domingo de confronto pelo Brasileirão, o Rubro-Negro visita o Mirassol no no José Maria dos Santos, no interior paulista, para disputa da 23ª neste 16 de agosto às 18h30 (Horário de Brasília). Premiere, TV Record e Cazé TV transmitem o duelo ao vivo.

Jogo do Flamengo x Mirassol

Se conecte ao Premiere (pay-per-view), TV Record (TV aberta) e CazéTV (streaming) para assistir o jogo do Flamengo hoje contra o Mirassol, a partir das 18h30, horário de Brasília, em todo o território nacional. Por causa do horário, nenhuma emissora aberta vai exibir o duelo neste domingo.

Como assistir futebol no GloboPlay?

Lembre-se que é preciso ter conta no GloboPlay para assistir ao jogo. A plataforma retransmite o sinal do pay-per-view para assinantes.

1) Acesse o aplicativo GloboPlay ou o site www.globoplay.globo.com. Depois, abra o menu principal e clique em “entrar”

2) Se você é assinante, digite o email e a senha do seu usuário. Caso contrário, escolha a opção em vermelho e laranja “assine já”.

3) Assim que logar em sua conta, procure a opção “Agora na TV”. Se preferir, também dá para acessar a opção “canais ao vivo”.

4) Daí, é só procurar no mosaico ao vivo o canal Premiere e curtir a transmissão com imagens em tempo real.

Quem joga hoje? Escalação

Com jogadores suspensos, Rafael Guanaes deve montar o Mirassol com a melhor formação disponível para o confronto desta noite. A dúvida principal está no sistema defensivo. Gabriel Knesowitsch sentiu dores no joelho antes do duelo contra a LDU e acabou sendo cortado da partida. Se não estiver recuperado, Willian Machado deve começar ao lado de João Victor. Na ponta esquerda, Alesson e Fernandinho disputam uma vaga entre os titulares. Os dois vêm se alternando na equipe, e Alesson foi o escolhido para iniciar o jogo diante da LDU no meio de semana.

Provável escalação: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Japa, Neto Moura e Eduardo; Alesson (Fernandinho), Edson Carioca e Bruno Santos.

Leonardo Jardim terá cinco desfalques para o compromisso pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas contará com uma opção de retorno ao time. Bruno Henrique está fora do confronto. O atacante não participou dos últimos treinamentos com o elenco e ainda sente dores após receber uma entrada de Matheus Henrique na partida contra o Cruzeiro, no Mineirão.

O Flamengo também não terá Alex Sandro, que segue em recuperação de um problema na panturrilha direita provocado por uma tendinite. Vitão continua tratando uma lesão muscular na coxa esquerda e ainda deve levar algumas semanas para voltar aos gramados. De la Cruz, por sua vez, também está afastado por uma lesão muscular na coxa esquerda. Everton Cebolinha apresentou sintomas gripais durante a semana, não participou das atividades com o restante do grupo e ficou fora da viagem para o jogo.

Provável escalação: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz (Danilo) e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Paquetá); Plata (Carrascal), Pedro e Lino.

Mais cedo teve jogo do Galo.