Futebol

Onde vai passar o jogo do Santos x Macará-EQU na Sul-Americana

Jogo do Macará x Santos ao vivo

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir a Macará x Santos ao vivo Jogo - Pexels
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Macará e Santos entram em campo nesta quinta-feira (20), às 19h (de Brasília), para decidir uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no estádio Bellavista, em Ambato, no Equador, e coloca frente a frente duas equipes que chegam com objetivos diferentes para o confronto de volta das oitavas.

Onde assistir a Macará x Santos ao vivo

Macará x Santos terá transmissão ao vivo nesta quinta-feira (20), às 19h (de Brasília). O jogo será exibido pela ESPN, na TV por assinatura, e também estará disponível no Disney+, por meio do streaming. Para acompanhar a partida pela internet, o torcedor precisa acessar o Disney+ e ter um plano que inclua o conteúdo esportivo da ESPN. A plataforma pode ser acessada pelo computador, celular, tablet e Smart TV, além de outros dispositivos compatíveis.

O Santos venceu o primeiro jogo por 2 a 1, na Vila Belmiro, e precisa apenas de um empate para avançar. Caso o Macará vença por um gol de diferença, a classificação será definida nos pênaltis. Para eliminar o time brasileiro diretamente, os equatorianos precisam ganhar por pelo menos dois gols.

O Santos entra em campo com a vantagem construída no jogo de ida.

  • Empate: Santos se classifica;
  • Vitória do Santos: Santos se classifica;
  • Derrota por um gol: decisão nos pênaltis;
  • Derrota por dois ou mais gols: Macará se classifica.

Escalações

O Santos chega ao Equador com vantagem depois de vencer o Macará por 2 a 1 no primeiro confronto. Além da vantagem no placar agregado, a equipe comandada por Cuca tenta alcançar uma sequência inédita de três vitórias consecutivas na temporada. O clube deve escalar Gabriel Brazão; Davizinho, Willian Arão, Luan Peres e Rafael Gonzaga; João Schmidt, Christian Oliva (Gustavo Henrique) e Rollheiser; Caballero, Thaciano e Rony.

O Macará terá uma missão mais complicada no Bellavista. Depois da derrota por 2 a 1 no Brasil, o clube equatoriano precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo regulamentar. Para o duelo, o técnico Guillermo Sanguinetti deve escalar Rodrigo Rodríguez; Denilson Bolaños, Santiago Etchebarne, José Luis Marrufo e Luis Ayala; José Cazares, Jean Estacio e Matías Miranda; Agustín Campana, Mateo Viera e Franco Posse.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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