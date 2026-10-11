Futebol

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje x Fluminense e escalações (11/10/26)

Jogo começa às 17h30

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje Foto: Getty Images
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O Flamengo enfrenta o Fluminense neste domingo, 11 de outubro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 17h30 (horário de Brasília).

Em qual canal assistir ao jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Fluminense x Flamengo de hoje tem transmissão da Globo, GE TV, Premiere e GloboPlay, com início 17h30 (Horário de Brasília).

Prefere assistir online pelo celular? O torcedor pode assistir a partida de graça no GloboPlay, serviço de streaming da TV Globo que retransmite as imagens do jogo, mesmo para quem não é assinante.

Para acompanhar pelo celular, basta baixar o aplicativo no Android ou iOS e se cadastre no site da Globo com e-mail e a senha. Depois, procure a opção “Agora na TV” e procure o canal da Globo. Também dá para ter acesso completo pelo site do produto globoplay.globo.com de graça. Porém, lembre-se que o sistema funciona de acordo com a sua localização.

Pela TV, o Clássico das Nações vai passar na TV Globo em todo o Brasil logo após a primeira parte do Domingão com Huck.

Por fim, o Premiere é outra opção disponível para assinantes da TV paga.

Escalações

O Fluminense entra em campo com Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Arana; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Soteldo e Castillo.

O Flamengo vai a campo com força quase total: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl (Plata) e Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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