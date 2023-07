Onde vai passar o jogo do Real Madrid hoje em amistoso ao vivo - 26/07

Estava com saudades? Tem jogo do Real Madrid hoje! O elenco espanhol entra em campo nesta quarta-feira, 26 de julho, para disputar amistoso com o Manchester United às 21h30, horário de Brasília, no Estádio NRG, nos Estados Unidos. Saiba onde assistir e todos os detalhes no texto abaixo.

O amistoso faz parte do Soccer Champions Tour, excursão de clubes europeus nos Estados Unidos. O Real Madrid venceu o Milan no fim de semana em terras americanas enquanto o United ganhou do Arsenal.

Quem vai transmitir o jogo do Real Madrid hoje

O canal TNT transmite na TV paga o jogo do Real Madrid hoje contra o Manchester United em amistoso internacional. O duelo também vai passar no HBO Max, serviço de streaming, para todo o país.

A TNT está disponível em operadoras de televisão por assinatura. Entre em contato com o seu operador para obter a emissora na programação.

Quem é assinante do HBO Max, serviço de streaming, pode ver o jogo do Real Madrid hoje no aplicativo.

CANAL TNT:

Sky: 108/508

CLARO: 151/651

OI: 48/548

VIVO: 100/648/657/892

Saiba quantas Champions tem o Real Madrid

Provável escalação do Real Madrid hoje

Diferente do amistoso contra o Milan no fim de semana, o técnico Carlo Ancelotti deve escalar os titulares para o amistoso contra o Manchester United. Rodrygo, Vini Junior, Rudiger, Modric e Carvajal saíram do banco entre o primeiro e segundo tempo.

Para o Manchester, a vitória contra o Arsenal deve obrigar o treinador Erik ten Hag a utilizar novamente os titulares em campo. O amistoso serve de preparação para ambos os clubes na pré-temporada.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militãoo, Alaba, Rudiger; Kroos, Valverde, Modric; Bellingham, Joselu e Vini Junior.

Manchester United: Onana; Varane, Lisandro Martínez, Dalot, Luke Shaw; Casemiro, Mason Mount, Sancho; Bruno Fernandes, Antony e Rashford.

Mbappé no Real Madrid?

É oficial, o francês Kylian Mbappé está de volta ao radar do Real Madrid. De acordo com o jornal francês L'Equipe, o Paris Saint-Germain cortou o jogador dos amistosos da pré-temporada por crer que o atacante tenha acertado com o time espanhol para a próxima temporada.

O contrato do Mbappé com o PSG acaba em junho de 2024. No amistoso contra o Le Havre na última sexta-feira, 21 de julho, o atacante marcou um gol nos minutos finais sob o comando do treinador Luis Enrique. Com isso, Mbappé estará livre no mercado para assinar com outro clube.

O Al Hilal, da Arábia Saudita, fez uma proposta de 700 milhões de euros (R$ 3,6 bilhões) de salário por um ano no contrato, mas de acordo com o L'Equipe o francês não aceitou a bolada. Jorge Jesus é o atual técnico do Al Hilal.

Últimos jogos do Real Madrid

Os últimos jogos do Real Madrid incluem amistoso, semifinal da Liga dos Campeões e a final da Copa do Rei, além de embates no Campeonato Espanhol.

O único título que o elenco merengue faturou foi a Copa do Rei na temporada passada.

Real Madrid 3 x 2 Milan - amistoso

Manchester City 4 x 0 Real Madrid - semifinal da Champions

Real Madrid 1 x 1 Manchester City - semifinal da Champions

Real Madrid 2 x 1 Osasuna - final da Copa do Rei

