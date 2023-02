Onde vai passar o jogo do Real Madrid x Elche: transmissão online da La Liga (15/02)

Campeão do Mundial de Clubes, o Real Madrid volta a jogar o Campeonato Espanhol nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, às 17h de Brasília, diante do Elche pela 21ª rodada com Benzema e Rodrygo em campo. A boa notícia é que a partida tem transmissão no Brasil, mas apenas para quem é assinante Star +. Dá para assistir com apenas um toque pelo celular ou na própria televisão, da comodidade de casa.

O Real segue na briga pela liderança na La Liga. Em segundo lugar com 45 pontos, o elenco merengue contabiliza onze pontos a menos que o Barcelona, atual líder. O elenco de Carlo Ancelotti vem de derrota para o Mallorca.

Onde assistir Real Madrid x Elche hoje ao vivo

STAR +: o serviço de streaming Star Plus é o grande responsável por transmitir o jogo do Real Madrid hoje. A plataforma está disponível somente para assinantes através do site (www.starplus.com) ou nos aplicativos para celular, tablet, smartv e videogames.

Os pacotes vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Nenhum canal de TV vai exibir a partida nesta quarta-feira. A única escolha do torcedor é acompanhar online, caso seja assinante.

REAL MADRID X ELCHE

Data: Quarta-feira, 14/02

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu

Onde assistir: Star +

Escalação do jogo de hoje:

O goleiro Courtois segue fora, assim como Hazard e Mendy, lesionados. Já Vini Júnior cumpre suspensão. Kroos não foi relacionado.

Provável escalação do jogo do Real Madrid hoje: Lunin; Alaba, Militão, Rudiger, Carvajal; Modric, Tchouameni, Ceballos; Benzema, Valverde e Rodrygo.

Mascarell e Palacios cumprem suspensão, enquanto Milla, Donald, Alamo e Collado seguem trabalhando na recuperação.

Provável escalação do jogo do Elche hoje: Badia; Magallán, Bigas, Roco; Gumbau, Carmona, Guti, Verdú, Clerc; Ponce e Boyé.

Quem vai ser o adversário do Real Madrid na Champions?

O Real Madrid vai enfrentar o Liverpool nas oitavas de final da Champions League. O sorteio da UEFA é que define todos os oito confrontos da primeira etapa da fase eliminatória.

A decisão marca o reencontro entre os dois finalistas na última edição do torneio. Na ocasião, o time espanhol levou a melhor por 1 a 0, com gol de Vini Júnior em Paris, na França.

O primeiro jogo vai ser na terça-feira, 21 de fevereiro, às 17h (Horário de Brasília), no Anfield, Inglaterra. A volta, entretanto, será na Espanha, no Santiago Bernabeu, na quarta-feira, 15 de março no mesmo horário.

