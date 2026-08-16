Tem jogo do Galo hoje: onde assistir Atlético-MG x Grêmio (16/08/26)

Neste domingo, 16 de agosto, Atlético-MG e Grêmio jogam na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo do Galo começa às 16h (de Brasília), na Arena MRV. O Galo entra em campo na 11ª posição, com 29 pontos, enquanto o Grêmio é o 14º colocado, com 25 pontos. Veja como assistir.

Onde assistir o jogo do Galo e Grêmio

A torcida do Galo e Grêmio pode assistir ao jogo pela TV Globo, ge TV e Premiere ao vivo. A partida começa às 16h. Para acessar o Premiere, o torcedor precisa ser assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.

Embora não transmita os jogos de futebol ao vivo, a GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma opção para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida.

O Grêmio deve escalar Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Noriega, Nardoni e Villasanti; Amuzu, Pavón e Carlos Vinícius.

O Atlético-MG deve entrar em campo com Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi (Pascini); Alan Franco (Pérez), Cissé, Victor Hugo e Bernard; Alan Minda (Cuello) e Cassierra.

Classificação do Brasileirão

A classificação do Brasileirão 2026 antes dos jogos de domingo, 16 de agosto, pela 23ª rodada, está assim:

Pos. Time Pts J 1º Palmeiras 48 23 2º Flamengo 42 21 3º Athletico-PR 41 23 4º Fluminense 36 23 5º Bahia 34 23 6º Cruzeiro 33 22 7º Corinthians 32 22 8º Botafogo 31 22 9º Coritiba 31 23 10º Internacional 30 22 11º Atlético-MG 29 22 12º São Paulo 27 23 13º Vitória 26 22 14º Grêmio 25 22 15º Red Bull Bragantino 24 22 16º Mirassol 23 22 17º Santos 22 22 18º Vasco 20 22 19º Remo 18 22 20º Chapecoense 11 23

A tabela ainda pode sofrer alterações ao longo deste domingo, já que vários jogos da 23ª rodada ainda serão disputados.