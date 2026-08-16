Tem jogo do Galo hoje: onde assistir Atlético-MG x Grêmio (16/08/26)
Jogo começa às 16h na Arena MRV
Neste domingo, 16 de agosto, Atlético-MG e Grêmio jogam na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo do Galo começa às 16h (de Brasília), na Arena MRV. O Galo entra em campo na 11ª posição, com 29 pontos, enquanto o Grêmio é o 14º colocado, com 25 pontos. Veja como assistir.
Onde assistir o jogo do Galo e Grêmio
A torcida do Galo e Grêmio pode assistir ao jogo pela TV Globo, ge TV e Premiere ao vivo. A partida começa às 16h. Para acessar o Premiere, o torcedor precisa ser assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.
Embora não transmita os jogos de futebol ao vivo, a GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma opção para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida.
O Grêmio deve escalar Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Noriega, Nardoni e Villasanti; Amuzu, Pavón e Carlos Vinícius.
O Atlético-MG deve entrar em campo com Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi (Pascini); Alan Franco (Pérez), Cissé, Victor Hugo e Bernard; Alan Minda (Cuello) e Cassierra.
Classificação do Brasileirão
A classificação do Brasileirão 2026 antes dos jogos de domingo, 16 de agosto, pela 23ª rodada, está assim:
|Pos.
|Time
|Pts
|J
|1º
|Palmeiras
|48
|23
|2º
|Flamengo
|42
|21
|3º
|Athletico-PR
|41
|23
|4º
|Fluminense
|36
|23
|5º
|Bahia
|34
|23
|6º
|Cruzeiro
|33
|22
|7º
|Corinthians
|32
|22
|8º
|Botafogo
|31
|22
|9º
|Coritiba
|31
|23
|10º
|Internacional
|30
|22
|11º
|Atlético-MG
|29
|22
|12º
|São Paulo
|27
|23
|13º
|Vitória
|26
|22
|14º
|Grêmio
|25
|22
|15º
|Red Bull Bragantino
|24
|22
|16º
|Mirassol
|23
|22
|17º
|Santos
|22
|22
|18º
|Vasco
|20
|22
|19º
|Remo
|18
|22
|20º
|Chapecoense
|11
|23
A tabela ainda pode sofrer alterações ao longo deste domingo, já que vários jogos da 23ª rodada ainda serão disputados.