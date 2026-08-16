Futebol

Tem jogo do Galo hoje: onde assistir Atlético-MG x Grêmio (16/08/26)

Jogo começa às 16h na Arena MRV

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o jogo do Galo e Grêmio Foto: Getty Images
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Neste domingo, 16 de agosto, Atlético-MG e Grêmio jogam na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo do Galo começa às 16h (de Brasília), na Arena MRV. O Galo entra em campo na 11ª posição, com 29 pontos, enquanto o Grêmio é o 14º colocado, com 25 pontos. Veja como assistir.

Onde assistir o jogo do Galo e Grêmio

A torcida do Galo e Grêmio pode assistir ao jogo pela TV Globo, ge TV e Premiere ao vivo. A partida começa às 16h. Para acessar o Premiere, o torcedor precisa ser assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.

Embora não transmita os jogos de futebol ao vivo, a GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma opção para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida.

O Grêmio deve escalar Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Noriega, Nardoni e Villasanti; Amuzu, Pavón e Carlos Vinícius.

O Atlético-MG deve entrar em campo com Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi (Pascini); Alan Franco (Pérez), Cissé, Victor Hugo e Bernard; Alan Minda (Cuello) e Cassierra.

Classificação do Brasileirão

A classificação do Brasileirão 2026 antes dos jogos de domingo, 16 de agosto, pela 23ª rodada, está assim:

Pos.TimePtsJ
Palmeiras4823
Flamengo4221
Athletico-PR4123
Fluminense3623
Bahia3423
Cruzeiro3322
Corinthians3222
Botafogo3122
Coritiba3123
10ºInternacional3022
11ºAtlético-MG2922
12ºSão Paulo2723
13ºVitória2622
14ºGrêmio2522
15ºRed Bull Bragantino2422
16ºMirassol2322
17ºSantos2222
18ºVasco2022
19ºRemo1822
20ºChapecoense1123

A tabela ainda pode sofrer alterações ao longo deste domingo, já que vários jogos da 23ª rodada ainda serão disputados.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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