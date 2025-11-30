Onde vai passar o jogo do Sporting x Estrela Amadora hoje e escalação

Onde vai passar o jogo do Sporting x Estrela Amadora hoje e escalação

O Campeonato Português chega em sua 12ª rodada neste domingo, 30 de novembro, com o jogo do Sporting e Santa Clara. A partida começa às 15h (horário de Brasília) e será no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Transmissão do jogo do Sporting x Estrela Amadora

Os fãs podem assistir o jogo do Sporting na Disney+, a partir das 15h. É só acessar o canal e acompanhar a partida, mas precisa ser assinante.

Em Portugal, a partida será transmitida ao vivo pelo Sport TV.

Ainda para o Brasil, não há transmissão de transmissão televisiva direta para este jogo. No entanto, algumas plataformas de streaming e casas de apostas licenciadas podem oferecer a transmissão ao vivo.

Os leões neste momento estão em segundo lugar, enquanto o Estrela Amadora está na 13ª posição.

o Sporting entra em Alvalade para enfrentar o Estrela da Amadora. Os leões somam 28 pontos, vêm de três vitórias consecutivas e não perdem há sete jornadas. O Estrela, 13.º com 11 pontos, tenta travar o embalo da equipa de Rúben Amorim, que faz o último jogo antes do dérbi contra o Benfica na próxima rodada.

Como funciona o campeonato português

A Liga Portugal, também conhecida como Primeira Liga, é a principal divisão do futebol profissional em Portugal, organizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP). A competição segue um formato de pontos corridos, onde 18 equipes competem ao longo de uma temporada para determinar o campeonato nacional.

Cada temporada da Liga Portugal é disputada por 18 clubes. Durante o campeonato, cada equipe enfrentou muitas duas vezes, uma em casa e outra fora, totalizando 34 partidas para cada clube. As vitórias concedem três pontos, empates um ponto e derrotas não somam pontos. Ao final das 34 rodadas, a equipe com o maior número de pontos é coroada campeã.

As duas equipes com pior desempenho ao final da temporada são rebaixadas para a Liga Portugal 2, a segunda divisão do futebol português. Em contrapartida, as duas melhores equipas da Liga Portugal 2 são promovidas à Primeira Liga na temporada seguinte. Este sistema de promoção e rebaixamento assegura a competitividade e a renovação constante entre as divisões.