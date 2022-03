Onde vai passar o jogo do Vasco hoje x Resende na TV e horário (13/03)

O Vasco enfrenta o Resende hoje, pela última rodada do Campeonato Carioca em 2022 na Taça Guanabara. A partir das 16h, no Estádio São Januário, a transmissão ficará a cargo da TV Record ao vivo e de graça. Confira os detalhes de onde vai passar o jogo do Vasco hoje.

Onde assistir jogo do Vasco hoje

O jogo do Vasco e Resende vai ser transmitido no canal Record, pay-per-view Cariocão Play e Twitch. A plataforma do Cariocão Play está disponível para assinatura no site (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo por R$ 27,90 e R$49,90.

O canal da Record, TV aberta, transmite o jogo com narração de Lucas Pereira, comentários de Athirson e Gutemberg de Paula, com participação de Mylena Ciribelli para os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e DF.

A partida entre Vasco e Resende vai começar às 16h, quatro da tarde pelo horário de Brasília, no Estádio São Januário, na capital carioca, no estado do Rio de Janeiro.

Informações do jogo Vasco x Resende hoje

Data: 13/03/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro:

Local: Estádio São Januário

Onde assistir jogo de hoje: Record, Twitch e Cariocão Play

Confira como foi o último jogo do Resende e Vasco.

+ Entenda o regulamento do Campeonato Carioca em 2022

Escalação de Vasco x Resende

Vasco: Thiago Rodrigues; Weverton, Anderson Conceição, Juan Quintero; Edimar, Zé Gabriel, Juninho; Bruno Nazário, Gabriel Pec, Nenê, Raniel

Resende: Jefferson Luis; Juninho, Douglas, Heitor, Joanderson; João Felipe, Biancucchi, Igor Bolt, Brendon; Jefinho, Macena

Já classificado para a semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco entra em campo neste domingo somente para fechar a primeira fase, ou Taça Guanabara, enquanto busca melhorar o seu saldo e o seu desempenho em campo pela competição. Ao todo, fez seis vitórias, um empate e três derrotas na temporada.

Enquanto isso, o Resende vem em quinto lugar com 12 pontos, colecionando três vitórias, três empates e quatro derrotas da Taça Guanabara. O grupo não tem mais chances de conquistar uma vaga nas semifinais, mas já está praticamente dentro da Taça Rio, torneio secundário do futebol carioca, precisando de uma vitória simples hoje.

Últimos jogos Vasco x Resende

24/04/2021 – Resende 1 x 3 Vasco – Campeonato Carioca

29/02/2020 – Resende 1 x 1 Vasco – Campeonato Carioca

20/03/2019 – Resende 0 x 2 Vasco – Campeonato Carioca

Siga o DCI no Google News e acompanhe as notícias do Campeonato Carioca.