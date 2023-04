Onde vai passar o Real Madrid x Real Valladolid hoje - 02/04/23

O Real Madrid continua em sua busca incansável pela liderança do Campeonato Espanhol. Neste domingo (02), terá o desafio contra o Real Valladolid para cumprir, no Estádio Santiago Bernabéu. O embate é válido pela 27ª rodada da competição com início às 11h15 (horário de Brasília).

O time merengue se mantém na vice-liderança com 56 pontos, doze de diferença com o líder Barcelona. Já o Valladolid ocupa a 16ª posição com 28 pontos, dois a mais que o primeiro colocado da degola.

Onde será transmitido o jogo do Real Madrid hoje?

O jogo do Real Madrid hoje vai passar no Star Plus ao vivo em todo o Brasil. Nenhum canal da televisão vai transmitir o duelo neste domingo.

A opção é o Star Plus, o serviço de streaming da ESPN. Os planos vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês e o torcedor pode assistir no computador, celular, tablet ou smartv.

Escalações de Real Madrid x Real Valladolid

O goleiro Courtois tornou-se baixa para Ancelotti depois de se machucar com a Bélgica na data FIFA.

Real Madrid: Lunin; Alaba, Rudiger, Militão, Carvajal; Kroos, Tchouameni, Modric; Vini Júnior, Valverde e Benzema.

Tuhami, Machís e Amallah são desfalques.

Real Valladolid: Asenjo; Sánchez, Fresneda, Yamiq, Olaza; Aguado, Sánchez, Monchu; Larin, Plata e Plano.

Quem é o melhor jogador do Real Madrid?

Hoje, o Real Madrid tem três jogadores que são fundamentais: Vini Júnior, uma máquina de gols, Benzema, o ágil francês e Modric, a cabeça por trás de tudo.

O croata Modric se destacou na Copa do Mundo do Catar justamente por ser o principal jogador do elenco. O meia é responsável por formar as jogadas e abrir caminho para os companheiros, além de servi-los muitas vezes com assistências.

No ataque, a dupla Benzema e Vinicius Júnior demonstram um faro de gol inacreditável. O brasileiro e o francês mostram uma cumplicidade que transparece em campo na hora de marcar. Os dois são, sem dúvidas, os melhores jogadores do Real Madrid.

Adversário do Real na Champions

O Real Madrid vai enfrentar o Chelsea nas quartas de final da Liga dos Campeões. O sorteio foi realizado em 17 de março pela UEFA para decidir todos os confrontos com as oito equipes e o chaveamento.

As quartas são disputadas em ida e volta, com o primeiro duelo marcado para quarta-feira, 12 de abril, e a volta na terça-feira, 18 de abril, ambos às 17h, horário de Brasília.

O Real Madrid é o maior campeão da Champions League com 14 títulos. O time é o atual favorito mais uma vez, depois de ganhar do Liverpool na temporada passada em Paris, na França.

Na temporada passada, Real e Chelsea disputaram justamente as quartas de final, com vitória dos espanhóis por 5 a 4 no agregado.

