Partida entre as equipes é válida na segunda rodada da competição estadual do Paraná

Onde ver o jogo do Athletico PR na 2ª rodada do Campeonato Paranaense 2023

Segundo colocado na classificação do Campeonato Paranaense, o Athletico PR enfrenta o Aruko nesta quarta-feira, pela segunda rodada a partir das 19h15 (Horário de Brasília) na temporada. O jogo do Athletico PR hoje vai ser no Estádio Willie Davids, em Maringá. Saiba onde assistir ao duelo desta noite no Paranaense.

O árbitro do jogo do Furacão hoje vai ser André Felipe Olivério, com assistentes Victor Hugo Imazu e Diego Fortunato.

Como assistir jogo do Athletico PR hoje ao vivo

O jogo do Athletico PR hoje às 19h15 (horário de Brasília) vai passar no OneFootball ou NSports.

Sem qualquer tipo de transmissão em canais de TV, o duelo entre Aruko e Furacão vai passar apenas na plataforma de streaming NSports e OneFootball.

O conteúdo das plataformas é o mesmo e o torcedor precisa pagar para assistir ao vivo.

Torcedores que estão nos estados de Amazonas, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima e Rondônia devem sintonizar a transmissão a partir das 18h15, horário local.

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Willie Davids, em Maringá

Onde assistir: OneFootball/NSports

Quantos títulos paranaense tem o Athlético PR?

O Athletico PR tem 26 títulos do Campeonato Paranaense. É o segundo maior vencedor, atrás apenas do Coritiba, com a diferença entre treze troféus entre os dois.

O Furacão levantou a tão desejada taça nos anos de 1925, 1929, 1930, 1934, 1936, 1940, 1943, 1945, 1949, 1958, 1970, 1982, 1983, 1985, 1988, 1990, 1998, 2000, 2001, 2002, 2005, 2009, 2016, 2018, 2019 e 2020 pela última vez.

Este ano, o time vai buscar o seu 27º título paranaense na história da competição, com grandes adversários pelo caminho até o lugar mais alto no pódio.

Segunda rodada do Campeonato Paranaense

Confira a agenda de jogos da segunda rodada do Campeonato Paranaense nesta quarta-feira, seguindo até a quinta na semana.

Maringá 2 x 0 Rio Branco

Quarta-feira, 18/01:

15h30 - São Joseense x Cianorte

19h15 - Aruko x Atheltico PR

21h30 - Foz do Iguaçu x Coritiba

21h30 - Londrina x FC Cascavel

Quinta=feira, 19/01:

19h15 - Operário x Azuriz

