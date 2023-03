Palmeiras x Água Santa: onde será a final do Paulistão 2023?

Saiba onde serão os jogos da final do Paulistão 2023. Foto: Reprodução Wallace Chuck by Pexels

Equipes vão disputar a final do Campeonato Paulista em dois jogos no mês de abril, cada um na casa de um finalista

Pela primeira vez na história, o Água Santa vai disputar uma final do Paulistão. O duelo inédito será contra o Palmeiras, atual campeão que busca ampliar a sua vantagem na contagem de títulos. Diferente das outras fases, a final da competição acontece em dois jogos, ida e volta. Mas quais estádios vão receber a decisão?

A Federação Paulista de Futebol informou que realizará o Conselho Técnico das finais do Paulistão Sicredi 2023 na próxima semana para decidir os horários exatos dos dois jogos e também os estádios.

Onde será o jogo de ida na final do Paulistão 2023?

O mando de campo do primeiro jogo da final pertence ao Água Santa. No entanto, resta a dúvida de onde será o duelo. Isso porque a Arena Inamar, em Diadema, não está apta para receber a partida. Segundo o GE, o estádio tem a capacidade inferior a 10 mil assentos, além de não contar com luz artificial.

Por isso, a diretoria do Água terá que escolher onde vai jogar. Na semifinal, o time de Diadema enfrentou o RB Bragantino na Vila Belmiro, em Santos, com 11 mil torcedores, segundo o GE. Com isso, a opção favorita é o estádio do Peixe.

Outra opção pode ser o Morumbi, na capital paulista.

Onde vai ser o jogo de volta na final?

O segundo jogo da final do Paulistão será no Allianz Parque, na cidade de São Paulo, no domingo, 09 de abril, com horário a ser definido pela Federação Paulista de Futebol.

Dono da melhor campanha, o Palmeiras pode decidir a final em casa. Sem shows marcados para o início do mês de abril, os torcedores vão acompanhar a disputa no Allianz.

Tem gol fora de casa?

O critério de gol fora de casa não está no regulamento do Campeonato Paulista. Para deixar a disputa 'justa e equilibrada', a Federação Paulista de Futebol não conta com o critério de desempate.

A final é a única etapa jogada em dois jogos. No entanto, em caso de empate na soma dos dois placares, a disputa de pênaltis vai decidir o campeão. Não tem prorrogação.

Onde assistir a final do Paulistão?

A transmissão dos jogos na final do Paulista ainda será determinada, mas é provável que todos os meios que possuem os direitos de imagens do campeonato realizem a transmissão ao vivo.

Na TV aberta, a Record exibe o Paulistão com exclusividade. Nos canais pagos, a TNT e o Premiere, pay-per-view de futebol, são os responsáveis.

Nas plataformas de streaming, o HBO Max e o Paulistão Play estão disponíveis apenas para assinantes. Já o canal do Paulistão no Youtube transmite de graça os jogos para todo o Brasil na internet.

