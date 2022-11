Equipe brasileira disputou a segunda rodada do grupo G contra a Suíça nesta segunda-feira, 28 de novembro, na Copa do Mundo do Catar

Placar jogo do Brasil hoje e 8 momentos do jogo do Brasil x Suíça na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira está classificada para as oitavas da Copa do Catar! Nesta segunda-feira, 28/11, o Brasil garantiu a vaga antecipada até a próxima fase ao vencer a Suíça por 1 a 0 no Estádio 974, pela segunda rodada do grupo G na competição. Assista aos melhores momentos do jogo do Brasil na Copa e os gols da partida.

Momentos do jogo do Brasil na Copa

Com Neymar e Danilo lesionados, o técnico Tite precisou improvisar. Na lateral, Militão tomou o lugar do profissional da Juventus, enquanto no meio de campo Casemiro, Lucas Paquetá e Fred tomaram postos. Já no ataque, Raphinha, Richarlison e Vini Junior foram os responsáveis pelo lado ofensivo.

Nas arquibancadas do Estádio 974, a torcida brasileira fez a festa antes mesmo da bola rolar. A partida contra a Suíça teve grandes momentos dentro de campo, assim como o resultado.

O primeiro tempo foi equilibrado para as duas equipes, mas sequer teve emoções. O Brasil foi melhor e teve mais finalizações, mas esbarrou em grandes defesas do goleiro suíço Sommer. A primeira etapa demorou para ter chutes aos gols.

Já no segundo tempo, o Brasil foi superior em campo e abriu o placar com Casemiro em jogada de Rodrygo, Vini Junior e Marquinhos.

Falta de Xhaka aos 15 minutos

Com um jogo pacato e sem grandes emoções, a primeira boa tentativa da Suíça veio aos 15 minutos após falta de Casemiro na intermediária em Embolo, próximo da área. Xhaka deu a bola para Rodríguez, ao lado, enquanto o lateral chutou para a área mas Fred estava ali para afastar a bola.

Melhor chance do Brasil no primeiro tempo aos 26 minutos

Ainda em partida bastante equilibrada para os dois lados, a melhor chance do Brasil saiu apenas aos 26 minutos. Em lançamento de Raphinha na direita, o atacante do Barcelona lança a bola para Vini na área. O chute foi certeiro, mas Sommer defendeu.

Quaaaaaase! #BRA Vini Jr recebeu uma boa bola dentro da área e bateu de primeira, pra defesa espetacular do goleiro Sommer! — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) November 28, 2022

Raphinha reclama com jogador da Suíça em português

Bem na partida, Raphinha se irritou com o camisa 10 da Suíça, Xhaka. Em certo momento, as câmeras o flagraram insultando o suíço em português.

O Raphinha bolado chamando o suíço de FILHO D4 PUT4 KKKKKKKKKKK#BRA #FIFAWorldCup pic.twitter.com/0fxsjjLPpl — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) November 28, 2022

Apagão no estádio durante o final do jogo

Aos 44 minutos do primeiro tempo, o apagão no Estádio 974 cortou a luz por alguns segundos, mas retornou no mesmo instante assustando torcedores.

ACABOU A LUZ NO ESTÁDIO DO SHEIK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKpic.twitter.com/KDkdMZOyrB — Tiago hexa 🇧🇷ⓟ (@tiagosepz) November 28, 2022

Primeiro cartão amarelo do Brasil na Copa no segundo tempo

Logo no início do segundo tempo contra a Suíça, Fred, do Brasil, levou o cartão amarelo após falta no meio de campo em cima do Sow.

Vini Júnior abre o placar para o Brasil, mas gol estava impedido

Aos 18 minutos do segundo tempo, Rodrygo tomou a bola no meio de campo e passou para Casemiro. Em passe exato, Vini Junior arrancou na esquerda. De frente para Sommer, acertou em cheio as redes da Suíça.

No entanto, segundos depois, o VAR entrou em cena para anular a marcação por impedimento de Richarlison na jogada do gol.

GOL DO BRASIL! VINI JR! BRASIL 1-0 SUÍÇA!pic.twitter.com/zsQwNiddQg — 𝐉𝐨𝐚𝐨 🪄🇧🇷 (@JoaoMiyo) November 28, 2022



Gol de Casemiro para a vitória do Brasil

Em partida equilibrada, aos 37 minutos, a movimentação entre Marquinhos, Vini Junior e Rodrygo deu a bola para Casemiro que, livre na área, finalmente abriu o placar do jogo.

O gol foi validado.



Vini Junior tem última tentativa para o Brasil

Aos 47 minutos, o craque do Real Madrid teve a última chance ao time brasileiro. Vini recebeu de Gabriel Jesus e, dentro da área próximo ao goleiro, foi desarmado pela defesa suíça.

Classificação do grupo G na Copa do Mundo 2022

Com a vitória do Brasil diante da Suíça, o elenco canarinho já está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Em primeiro lugar com 6 pontos, o time comandado por Tite só precisa de um empate para garantir-se na liderança.

A Suíça vai brigar com Sérvia e Camarões na última rodada, já que ambas as seleções empataram em 3 a 3 nesta segunda-feira, pela segunda rodada.

GRUPO G

1 Brasil - 6 pontos

2 Suíça - 3 pontos

3 Camarões - 1 ponto

4 Sérvia - 1 ponto

Quem o Brasil pode pegar nas oitavas da Copa?

A Seleção Brasileira pode enfrentar Uruguai, Portugal, Coreia do Sul ou Gana nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

Participante do grupo G, a equipe brasileira deverá jogar contra os oponentes do grupo H na primeira fase do mata-mata, seguindo o chaveamento imposto pela FIFA no sorteio em abril. Porém, ainda não dá para saber contra quem exatamente o elenco vai jogar, já que tudo depende das posições.

O oponente mais difícil ao Brasil seria Portugal, com Cristiano Ronaldo em campo. O Uruguai também aparece como forte embate, já que seria um clássico sul-americano.

A partida do Brasil nas oitavas de final poderá ser na segunda-feira, 05 de dezembro, ou na terça no dia 06.

Qual é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?

O próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo vai ser na sexta-feira, 02 de dezembro, contra Camarões. O embate é válido pela terceira rodada do grupo G, a última da fase de grupos.

A disputa será no Estádio Lusail, o mesmo que recebeu o embate da rodada de estreia do Brasil e Sérvia. A bola vai rolar às 16h (horário de Brasília), com transmissão para todos os estados do país.

Os canais Globo e SporTV vão transmitir o embate na TV, enquanto as plataformas GloboPlay, portal GE, FIFA+ e também no canal do Casimiro vão passar ao vivo.

