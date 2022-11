Saiba quem a Seleção Brasileira pode enfrentar nas oitavas de final do Mundial do Catar

Horário do jogo do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022

Na Copa do Mundo do Catar, a Seleção Brasileira integra a lista de favoritas. No grupo G, o elenco canarinho venceu a Sérvia, mas terá pelo caminho a Suíça e Camarões na busca pela classificação. No jogo do Brasil nas oitavas de final, saiba quando será a partida, horário e quem a seleção vai enfrentar

Que horas é o jogo do Brasil nas oitavas de final?

Se avançar para as oitavas de final, a Seleção Brasileira pode jogar na segunda (05 de dezembro) ou terça-feira (06 de dezembro) no início do mês a partir das 16h (Horário de Brasília). Tudo vai depender da posição em que o elenco brasileiro terminar no grupo G, na primeira fase.

Sob o comando do técnico Tite, a equipe canarinho ainda não está classificada para as oitavas, mas já sabe quem pode ter pela frente em seu caminho até as semifinais. Isso porque a FIFA definiu o chaveamento do mata-mata até a grande decisão no Catar.

Toda a tabela com jogos e horários foi determinada também pela entidade em abril, durante o sorteio. Confiar o horário do jogo do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo e onde pode ser a partida.

SEGUNDA-FEIRA (05 de dezembro):

1º G x 2º H

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde vai ser: Estádio 974

TERÇA-FEIRA (06 de dezembro):

1º H x 2º G

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde vai ser: Estádio Lusail

Quem o Brasil pode pegar nas oitavas de final da Copa do Mundo?

O jogo do Brasil nas oitavas de final será contra Uruguai, Portugal, Gana ou Coréia do Sul. Tudo vai depender de quem avança para o mata-mata do Mundial e quais as posições de cada elenco.

Como a Seleção Brasileira está no grupo G, o chaveamento da FIFA determina que ela enfrente a equipe em sua chave ao lado, ou seja, os dois ganhadores do grupo H. Aí, vai depender de quem serão os classificados.

Lembrando que as posições em que a seleção termina vai determinar com quem vão jogar. Se o Brasil passar em primeiro, aí vai jogar contra o segundo do grupo H.

Se o Brasil terminar em segundo na chave, jogará contra o primeiro do grupo H.

Onde assistir o jogo do Brasil nas oitavas da Copa?

Todos os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar serão transmitidos nos canais Globo e SporTV, além das plataformas GloboPlay, portal GE, canal do Casimiro e o streaming FIFA+.

Na TV aberta para todos os estados, a Globo transmite as emoções do Brasil em campo no grande baile do futebol, enquanto o SporTV exibe somente em operadoras de TV por assinatura.

As opções online do GloboPlay, o site do GE, FIFA+ e até mesmo o canal do Casimiro no Youtube e na Twitch vão passar todos os jogos do Brasil de graça, ou seja, o torcedor pode acompanhar pelo celular, tablet, computador ou smartv como e quando quiser sem pagar nada por isso.

