Polônia x Ilhas Faroé: onde assistir jogo da Polônia hoje com Lewandowski - 07/09

Com Robert Lewandowski em campo, tem jogo da Polônia nesta quinta-feira, 7 de setembro, contra Ilhas Faroé na quinta rodada do grupo E das Eliminatórias da Eurocopa, no Estádio Nacional de Varsóvia. A transmissão começa às 15h45 (de Brasília), para todo o país.

Onde vai passar o jogo da Polônia hoje nas Eliminatórias

Nenhuma emissora de televisão vai transmitir o jogo da Polônia e Ilhas Faroé nas Eliminatórias da Euro. Quem é assinante Star Plus pode assistir no site (www.starplus.com) ou no aplicativo para celular, tablet, Chromecast, AirPlay e smartv ao vivo.

A Polônia tem uma vitória e duas derrotas em três partidas nas Eliminatórias. O elenco hoje vai ser Szczesny; Bednarek, Kiwior, Kedziora; Linetty, Kaminski, Zielinski, Szymanski, Cash; Milik e Lewandowski.

Ilhas Faroé só tem um ponto no grupo E, um empate e duas derrotas. O time lanterna entra em campo com Lamhauge; Faero, Sorensen, Vatnsdal, Davidsen; Jonsson, Vatnhamar, Andreasen, Joensen; Solvi e Olsen.

Horário: 15h45

Local: Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia

Onde assistir jogo da Polônia: Star Plus

Eliminatórias da Eurocopa 2024: como funciona, grupos e datas do torneio

A Polônia já ganhou a Eurocopa?

Entre as quatro edições que disputou, a Polônia nunca ganhou a Eurocopa, o principal torneio de futebol masculino no continente. O melhor resultado do elenco de Robert Lewandowski foi a classificação para as quartas de final, em 2016, eliminado por Portugal nos pênaltis.

A Polônia não participou nos anos de 1960 e 1964, e não se classificou nas Eliminatórias em 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000 e 2004. A primeira participação foi em 2008, eliminada na primeira fase por ocupar a lanterna do grupo com um ponto.

Em 2012 e 2021 também caiu na primeira fase, mas em 2016 foi eliminado nos pênaltis para os portugueses. A esperança dos poloneses está depositada em Lewandowski para garantir o passaporte para a sua quinta participação no torneio.

Lewandowski indicado para a Bola de Ouro

Craque do Barcelona e protagonista da Seleção da Polônia, o polonês Robert Lewandowski, de 35 anos, está entre os indicados para a Bola de Ouro da temporada, prêmio da revista France Football, sob análise dos números da temporada 2022/23.

Lewandowski anotou 33 gols em 46 partidas, entre Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões, Copa do Rei, Liga Europa e Supercopa. Lewa também disputou a Copa do Mundo do Catar com a Polônia, onde anotou dois gols em quatro partidas, eliminado nas oitavas de final pela França.

A cerimônia da Bola de Ouro vai ser em 30 de outubro.

🚨 | Nosso artilheiro Lewandowski também foi indicado para a Bola de Ouro. pic.twitter.com/a1j9JE55ti — Canal Barça (@CanalBarcaBR) September 6, 2023

Leia também:

Quem fica com a taça da Copa do Mundo?