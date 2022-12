Conheça o rival da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar

Time da Coreia do Sul é bom? Conheça o adversário do Brasil nas oitavas

As seleções de Brasil e Coreia do Sul se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo do Cara. O elenco asiático terminou em segundo lugar no grupo H com uma vitória, um empate e uma derrota. Mas o time da Coreia do Sul é bom? Na próxima segunda-feira, eles disputam a classificação na fase eliminatória.

Quem é o goleiro da Coreia do Sul

Time da Coreia do Sul é bom?

A seleção da Coreia do Sul não tem favoritismo para vencer a Copa do Catar, mas a vitória em cima de Portugal na fase de grupos acendeu o alerta dos adversários.

A equipe da Coreia não tem grandes estrelas do futebol - com exceção de Son, atacante do Tottenham - mas é um elenco organizado, treinado por Paulo Bento, com passagem pelo Cruzeiro, do Brasil.

É o favorito para ganhar o jogo contra o Brasil? Não, mas pode surpreender? Com certeza. Se isso de fato acontecer, será mais uma zebra da competição no Catar.

Na fase de grupos, a Coreia do Sul estreou com empate contra o Uruguai no grupo H. Na segunda, entretanto, perdeu para a Gana em 3 a 2. Pela terceira e última rodada, venceu Portugal de virada por 2 a 1.

Quem é o destaque da Coreia do Sul?

Não há dúvidas de que Son Heung-min, jogador do Tottenham, é o grande destaque da Coreia do Sul na Copa do Mundo no Catar.

Com 30 anos, Son pode ser a peça-chave do elenco sul-coreano para chegar até a vitória nas oitavas de final. Ele é companheiro de Richarlison no Tottenham, da Inglaterra.

Ainda jovem, o atleta começou no futebol nas categorias de base do FC Seoul, em seu país, até se transferir para o Hamburgo, da Alemanha. Em alto desempenho, chegou a vestir também a camisa do Bayer Leverkusen onde ficou por praticamente três anos.

Em 2015, Son foi comprado pelo Tottenham, onde segue até hoje. Na atual temporada são 22 partidas com cinco gols marcados e três assistências. A vida do atleta sul-coreano teve altos e baixos chegou a cumprir um mês de treinamento militar em 2018 já que na Coreia do Sul é obrigatório.

Convocação da Coreia do Sul na Copa do Catar

O técnico português Paulo Bento convocou 26 jogadores para a Copa do Mundo no Catar, realizada entre novembro e dezembro deste ano.

GOLEIROS: Kim Seung-gyu (Al-Shabab), Song Bum-keun (Shandong Taishan) e Jo Hyeon-woo (Ulsan Hyundai).

DEFESA: Yoon Jong-gyu (FC Seoul), Kim Jin-su (Jeonbuk Hyundai Motors), Kim Min-jae (Napoli), Hong Chul (Daegu FC), Kim Moon-hwan (Jeonbuk Hyundai Motors), Kim Young-gwon (Ulsan), Kwon Kyung-won (Gamba Osaka), Kim Tae-hwan (Ulsan) e Cho Yu-min (Daejeon Hana Citizen).

MEIAS: Jung Woo-young (Al-Sadd), Hwang In-beom (Olympiacos), Paik Seung-ho (Jeonbuk Hyundai), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang Hee-chan (Wolves), Son Jun-ho (Shandong), Na Sang-ho (FC Seoul), Lee Kang-In (Mallorca), Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu), Jeong Woo-yeong (Freiburg) e Song Min-kyu (Jeonbuk Hyundai).

ATACANTES: Son Heung-min (Tottenham), Cho Gue-sung (Jeonbuk) e Hwang Ui-jo (Olympiacos).

Provável escalação da Coreia do Sul:

O técnico Paulo Bento, com passagem pelo Cruzeiro, não tem nenhum desfalque em seu plantel de jogadores. Por isso, a escalação nesta segunda-feira estará completa.

Na linha de frente, Son vai comandar o ataque ao lado de Lee Jae-sung e Cho Gue-sung, assim como foi a última partida contra Portugal em que a seleção venceu. O esquema também deve permanecer, já que a Coreia precisa mostrar o trabalho ofensivo para marcar.

Porém, como estará diante de um dos melhores atacantes do mundo, também precisa se fortalecer na parte de trás.

Escalação da Coreia do Sul: Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kwon Kyung-won, Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su; Lee, Jung Woo-young, Hwang In-beom; Lee Jae-sung, Cho Gue-sung e Son.

Histórico de Brasil x Coreia do Sul

As seleções de Brasil e Coreia do Sul se enfrentam pela primeira vez em uma Copa do Mundo. Entretanto, este não é o primeiro encontro delas em campo.

São sete amistosos disputados entre as equipes na história do futebol, de acordo com dados do portal O Gol. O Brasil tem a vantagem no confronto com seis vitórias e apenas um triunfo aos sul-coreanos.

No quesito gols, os brasileiros têm 16 e os coreanos apenas cinco.

A última vez que as seleções se enfrentaram foi justamente em amistoso antes da Copa do Catar, em junho deste ano, no Estádio Seoul World Cup, na Coreia do Sul, com vitória por 5 a 1 para o Brasil.

Relembre alguns dos momentos do amistoso.



