Benfica e Famalicão se enfrentarão na sexta-feira no Estádio da Luz na 23ª rodada da temporada 2022-23 da Primeira Liga. Descubra aqui o horário de início e como assistir ou transmitir ao vivo gratuitamente em diferentes partes do mundo.

No Português, onde assistir o jogo do Benfica x Famalicão hoje?

Para se manter na liderança do Campeonato Português, o Benfica vai buscar os três pontos nesta sexta-feira contra o Famalicão. Em duelo válido pela 23ª rodada, o jogo do Benfica vai começar às 18h15 (Horário de Brasília) no Estádio da Luz, em Lisboa.

Este será o 16º encontro da Liga Portugal. Como era de se esperar, o Benfica é o firme favorito nos confrontos diretos, com 11 vitórias até o momento; O FC Famalicão só celebrou uma vitória até hoje, e os três jogos restantes terminaram empatados.

Onde assistir Benfica hoje ao vivo?

O jogo do Benfica hoje terá transmissão na ESPN 4 e Star Plus, às 18h15. O canal exibe a partida entre Benfica e Famalicão nesta sexta-feira para todos os estados do Brasil. Só quem tem a programação paga pode acompanhar ao vivo.

A opção para quem não tem a televisão paga é assistir no aplicativo de streaming Star Plus. A plataforma de entretenimento e esportes está disponível para assinantes em diferentes pacotes.

O torcedor que já é assinante pode acessar o site (www.starplus.com) ou o aplicativo no celular, tablet, videogames ou na smartv. Para se tornar membro basta entrar no site, se cadastrar e escolher o pacote.

Horário da partida do campeonato Português ao redor do mundo

Argentina : 18h15

Brasil: 18h15

Canadá : 16h15 (ET)

França : 22h15

Alemanha : 22h15

Grécia : 23h15

Indonésia : 3h45 (dia seguinte)

Irlanda : 21h15

Israel : 23h15

Itália : 20h45

México : 15h15

Portugal : 21h15

Suíça : 22h15

Reino Unido : 21h15 Estados

Unidos : 16h15 (ET)

