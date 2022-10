Onde assistir jogo do Chelsea hoje ao vivo na Premier League - 29/10

Equipes de Brighton e Chelsea se enfrentam neste sábado, na parte de cima do Campeonato Inglês, com transmissão ao vivo

Na manhã deste sábado, 29 de outubro, o jogo do Chelsea hoje vai ser contra o Brighton, no Falmer Stadium, pela décima quarta rodada do Campeonato Inglês. A partida tem início às 11h (Horário de Brasília), com transmissão tanto pela televisão como online.

Sem vencer por cinco rodadas, o Brighton entra em campo neste sábado para garantir os três pontos e virar a mesa em seu desempenho ruim. Em nono lugar com 15 pontos, os anfitriões contabilizam seis vitórias, três empates e duas derrotas, sem disputar outras competições.

Do outro lado, o Chelsea se mantém na parte de cima da classificação mesmo enquanto disputa a Champions. No meio da semana, os Blues se classificaram para as oitavas ao vencer o RB Salzburg fora de casa. Agora, entra em campo para buscar os três pontos. Com 21 pontos em quinto lugar, tem seis vitórias, três empates e duas derrotas na temporada.

Horário do jogo do Chelsea hoje

O jogo do Chelsea hoje começa às onze da manhã (Horário de Brasília), no Falmer Stadium, na cidade de Brighton e Hove, no sul da Inglaterra.

Torcedores que moram nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, além de Fernando de Noronha, devem estar atentos a diferença já que a transmissão segue o horário de Brasília.

O Falmer Stadium, localizado na cidade de Brighton e Hove, tem capacidade para mais de 31 mil torcedores, com promessa de lotação na manhã deste sábado.

Onde vai passar o jogo do Chelsea hoje

O canal da ESPN 4 e o Star + são quem transmitem o jogo do Chelsea hoje, às 11h (horário de Brasília) para todo o Brasil ao vivo.

Em operadoras da TV fechada como Oi, Claro, Vivo e a Sky, o torcedor deve sintonizar a emissora para assistir ao jogo do futebol inglês.

Se for assinante do Star +, plataforma de streaming, pode acessar o aplicativo no celular, tablet, computador ou smartv e assistir com a comomodidade de um cliquel

Para tornar-se membro acesse www.starplus.com.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Falmer Stadium

TV: ESPN 4

Online: Star +

Escalações de Brighton x Chelsea:

Provável escalação do Brighton: Sánchez; Dunk, Estupinan, Webster; Caicedo, Trossard, Allister, Lamptey; Grob, March e Welbeck.

Provável escalação do Chelsea: Arrizabalaga; Chalobah, Thiago Silva, Cucurella; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Chilwell; Sterling, Mount e Havertz.

Os anfitriões não poderão contar com Mitoma e Moder, lesionados.

Do outro lado, o técnico do Chelsea, Graham Potter, ainda não tem Fofana, Kante, Koulibaly e James, todos lesionados e em trabalho de recuperação.

Classificação do Campeonato Inglês

Catorze rodadas foram disputadas até aqui. O Campeonato Inglês está no início da temporada.

1 Arsenal – 28 pontos

2 Manchester City – 26 pontos

3 Tottenham – 23 pontos

4 Newcastle – 21 pontos

5 Chelsea – 21 pontos

6 Manchester United – 20 pontos

7 Fulham – 18 pontos

8 Liverpool – 16 pontos

9 Brighton – 15 pontos

10 West Ham – 14 pontos

11 Brentford – 14 pontos

12 Everton – 13 pontos

13 Crystal Palace – 13 pontos

14 Bournemouth – 13 pontos

15 Aston Villa – 12 pontos

16 Southampon – 12 pontos

17 Leicester – 11 pontos

18 Leeds – 9 pontos

19 Wolves – 9 pontos

20 Nottingham Forest – 9 pontos

