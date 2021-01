Leicester x Leeds (31/01): onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

O Leicester recebe neste domingo (31), no King Power Stadium, às 11h, o time do Leeds pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. Enquanto um briga para retomar a liderança, o outro precisa dos três pontos para alcançar a parte de cima da tabela. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Leicester x Leeds: onde assistir ao vivo?

A partida do Campeonato Inglês possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 11h (Horário de Brasília).

+ Clubes ingleses incluem ‘cláusula covid’ em novos contratos

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Possíveis escalações de Leicester x Leeds

Depois de passar por uma operação de hérnia, Vardy passa bem e segundo o site oficial, voltou a treinar nos últimos dias. Além disso, Ndidi segue ausente enquanto Evans deve retornar neste domingo.

Possível Leicester: Schmeichel; Fofana, Justin, Castagne, Evans; Ndidi, Tielemans, Albrighton; Maddison, Barnes; Iheanacho (Pérez).

Para Marcelo Bielsa, técnico do Leeds, apenas Diego Llorente segue como preocupação ao time, já que precisou ser substituído no último jogo do Campeonato.

Possível Leeds: Meslier; Dallas, Ayling, Alioski, Cooper; Phillips, Rodrigo, Harrison; Raphael, Klich; Bamford.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também aconteceram neste fim de semana semana pelo Campeonato Inglês na vigésima primeira rodada. Ademais, veja quais são e os horários.

Everton 0 x 2 Newcastle

Crystal Palace 1 x 0 Wolves

West Bromwich 2 x 2 Fulham

Manchester City 1 x Sheffield United

Arsenal 0 x 0 Manchester United

Southampton x Aston Villa

Chelsea x Burnley – 09h

West Ham x Liverpool – 13h30

Brighton x Tottenham – 16h15

Como estão as equipes nesta temporada?

O Leicester aparece em terceiro lugar no Campeonato Inglês com trinta e nove pontos. Dessa maneira, se vencer o confronto de hoje, assume a vice-liderança da competição com quarenta e dois pontos, desbanco o United e ficando apenas dois pontos atrás do líder, o Manchester City.

Enquanto isso, o Leeds está em 12ª posição com vinte e seis na conta. Ao todo, possui oito vitórias, dois empates e nove derrotas, ou seja, precisa somar pontos se quiser alcançar uma vaga em competições para a próxima temporada do futebol europeu.