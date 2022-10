Leicester x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e horário – 03/10

Pela nona rodada do Campeonato Inglês, confira onde assistir ao jogo entre as equipes nesta segunda-feira

Para escapar da zona do rebaixamento, as equipes de Leicester x Nottingham Forest disputam os três pontos nesta segunda-feira, 3 de outubro, pela nona rodada do Campeonato Inglês às 16h (Horário de Brasília), no King Power Stadium. Quer saber onde assistir ao jogo de hoje? Confira no texto todas as informações que você precisa saber.

Onde assistir Leicester x Nottingham Forest hoje

O jogo do Leicester x Nottingham Forest hoje tem transmissão da ESPN 4 e Star +, a partir das 16h (Horário de Brasília), para todos os estados do Brasil ao vivo.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o torcedor deve obter o canal da ESPN em sua programação e, só aí, sintonizar para curtir todas as emoções do embate nesta segunda-feira. Se não tem, entre em contato com a sua operadora.

O Star +, serviço de streaming, é o responsável por retransmitir as imagens do jogo do Campeonato Inglês para todos os assinantes, disponível pelo aplicativo em celular, tablet, smartv e computador. Por R$ 32,90 até R$ 55,90, você tem o acesso na programação completa.

LEICESTER X NOTTINGHAM FOREST:

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: King Power Stadium

Onde assistir Leicester x Nottingham Forest: ESPN 4 e Star +

Leicester x Nottingham Forest: como estão as equipes?

Sem vencer neste início de temporada, o Leicester está na zona de rebaixamento com apenas um ponto, conquistado em único empate e seis derrotas. Lanterna do Campeonato Inglês, o time não deixa a degola mesmo se garantir os três pontos nesta segunda porque tem menos pontos do que o Wolves, primeiro colocado na parte de baixo da tabela de classificação.

Ricardo Pereira e Bertrand são baixas aos anfitriões nesta segunda-feira.

Provável escalação do Leicester: Ward; Justin, Evans, Faes, Castagne; Ndidi, Barnes, Tielemans, Dewsbury-Hall; Maddison e Vardy.

O Nottingham, por outro lado, tem 4 pontos e, se vencer a partida desta segunda, consegue escapar da zona de rebaixamento. São uma vitória, um empate e cinco derrotas com 6 gols marcados e 17 sofridos dentro e fora de casa. No elenco, os jogadores de Gibbs-White e Niakhaté seguem indisponíveis.

Provável escalação do Nottingham Forest: Henderson; Boly, Cook, Williams; Johnson, Freuler, Yates, O’Brien, Renan Lodi; Awoniyi e Lingard.

Classificação do Campeonato Inglês atualizada

Vinte equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Inglês pela temporada 2022/23. O primeiro colocado será declarado o campeão, enquanto os três últimos serão rebaixados até a segunda divisão.

1 Arsenal – 21 pontos

2 Manchester City – 20 pontos

3 Tottenham – 17 pontos

4 Brighton – 14 pontos

5 Chelsea – 13 pontos

6 Manchester United – 12 pontos

7 Newcastle – 11 pontos

8 Fulham – 11 pontos

9 Liverpool – 10 pontos

10 Brentford – 10 pontos

11 Everton – 10 pontos

12 Leeds – 9 pontos

13 Bournemouth – 9 pontos

14 Aston Villa – 8 pontos

15 West Ham – 7 pontos

16 Southampton – 7 pontos

17 Crystal Palace – 6 pontos

18 Wolves – 6 pontos

19 Nottingham Forest – 4 pontos

20 Leicester – 1 ponto

